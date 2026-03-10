Капітан 3-го рангу запасу та російський військовий коментатор Максим Климов розкритикував стан забезпечення та системи зв’язку в армії Росії.

Стан армії рф

За його словами, російські підрозділи стикаються із серйозними проблемами під час бойових дій через недостатню технічну оснащеність.

"Ми впираємося в стіну: за невеликою дистанцією вже нічого не бачимо. А звідти починає прилітати — і прилітає дуже добре", — заявив він.

Климов також зазначив, що підрозділи на лінії бойового зіткнення отримують необхідне обладнання та постачання у дуже малих обсягах.

"Для тих, хто безпосередньо воює на лінії бойового зіткнення, закупівлі йдуть буквально як із піпетки", — додав він.

За словами офіцера, через ці проблеми підрозділи можуть опинитися у вразливому становищі під час бойових дій.



