Капитан 3-го ранга запаса и российский военный комментатор Максим Климов подверг критике состояние обеспечения и системы связи в армии России.

Состояние армии РФ

По его словам, российские подразделения сталкиваются с серьезными проблемами во время боевых действий из-за недостаточной технической оснащенности.

"Мы упираемся в стену: за небольшой дистанцией уже ничего не видим. А оттуда начинает прилетать и прилетает очень хорошо", — заявил он.

Климов также отметил, что подразделения на линии боевого столкновения получают необходимое оборудование и поставки в очень малых объемах.

"Для тех, кто напрямую воюет на линии боевого столкновения, закупки идут буквально как из пипетки", — добавил он.

По словам офицера, из-за этих проблем подразделения могут оказаться в уязвимом положении во время боевых действий.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что город Покровск является политической целью российских войск, однако Силы обороны Украины сорвали планы противника на этом направлении. Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Апостол в интервью программе "Цель 4.5.0.".

По его словам, украинское командование имело возможность сосредоточить основные силы непосредственно на обороне города. Однако было принято другое решение — действовать в направлении Доброполья. Там российские войска пытались развить наступление и выйти в Барвенково, что могло позволить им отрезать часть Донбасса и создать сложную оперативную ситуацию для украинских сил. В результате действий Сил обороны этот замысел противника был сорван. Украинские подразделения отвергли российские силы, уволили несколько населенных пунктов и нанесли противнику значительные потери. Командующий подчеркнул, что благодаря этим действиям удалось стабилизировать ситуацию в направлении. "Результат: Покровск до сих пор держится", — отметил Олег Апостол.

