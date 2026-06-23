Мешканці Бахмута поїхали до приймальні Путіна за компенсаціями: що з ними зробили (ВІДЕО)

Жителі зруйнованого Бахмута та прилеглих населених пунктів Донецької області намагалися потрапити до приймальні Володимира Путіна в Москві, щоб вимагати компенсацій за втрачене житло через почату Росією війною проти України. Однак замість розмови з представниками російської влади вони зіткнулися з силовиками.

Російська поліція затримує людей, які хотіли потрапити в приймальню Путіна

Відео інциденту оприлюднив журналіст і блогер Денис Казанський. На кадрах видно, як біля приймальні Путіна виникає конфлікт, після чого поліція затримує чоловіка, який представляв групу переселенців із Донбасу.

За словами Казанського, люди приїхали до Москви через відсутність виплат за знищені внаслідок бойових дій будинки. Росія оголосила Бахмут "звільненим" у травні 2023 року, проте місто було практично повністю зруйноване в ході російського наступу. Значна частина його мешканців втратила житло, роботу та можливість повернутися додому.

Казанський стверджує, що біля приймальні з’явилися люди, які назвалися зоозахисниками. Вони спровокували суперечку та викликали поліцію, аби не допустити бахмутян до будівлі.

Під час затримання один із чоловіків встиг вигукнути: "Ось так Росія звільняє росіян". Після цього його посадили до поліцейського автомобіля. Інші учасники акції намагалися з’ясувати причини затримання, однак офіційних коментарів російських правоохоронців щодо інциденту не було.

"Це є реальне ставлення Росії до жителів Донбасу. Спочатку зруйнували та відібрали все, зробили бомжами. А тепер ще й показово принижують, як безправну худобу. Добре стало, так? Не те що за "бандерівців"", — підсумував Казанський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Донецька обласна державна адміністрація підтримала ініціативу щодо присвоєння Бахмуту почесної відзнаки "Місто-герой України".

Також "Коментарі" писали, що Борис Нємцов передбачив, яким буде кінець Путіна.