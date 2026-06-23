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Slava Kot
Жители разрушенного Бахмута и близлежащих населенных пунктов Донецкой области пытались попасть в приемную Владимира Путина в Москве, чтобы потребовать компенсаций за утраченное жилье из-за начатой Россией войны против Украины. Однако вместо разговора с представителями российских властей они столкнулись с силовиками.
Российская полиция задерживает людей, желающих попасть в приемную Путина
Видео инцидента обнародовал журналист и блогер Денис Казанский. На кадрах видно, как у приемной Путина возникает конфликт, после чего полиция задерживает мужчину, представлявшего группу переселенцев из Донбасса.
По словам Казанского, люди приехали в Москву из-за отсутствия выплат за уничтоженные в результате боевых действий дома. Россия объявила Бахмут "освобожденным" в мае 2023 года, однако город был практически полностью разрушен в ходе российского наступления. Значительная часть его жителей потеряла жилье, работу и возможность вернуться домой.
Казанский утверждает, что возле приемной появились люди, назвавшиеся зоозащитниками. Они спровоцировали спор и вызвали полицию, чтобы не допустить бахмутян в здание.
Во время задержания один из мужчин успел воскликнуть: "Вот так Россия освобождает россиян". После этого его посадили в полицейский автомобиль. Другие участники акции пытались выяснить причины задержания, однако официальных комментариев российских правоохранителей по поводу инцидента не было.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Донецкая областная государственная администрация поддержала инициативу по присвоению Бахмута почетного знака отличия "Город-герой Украины".
Также "Комментарии" писали, что Борис Немцов предсказал, каким будет конец Путина.