Жители разрушенного Бахмута и близлежащих населенных пунктов Донецкой области пытались попасть в приемную Владимира Путина в Москве, чтобы потребовать компенсаций за утраченное жилье из-за начатой Россией войны против Украины. Однако вместо разговора с представителями российских властей они столкнулись с силовиками.

Российская полиция задерживает людей, желающих попасть в приемную Путина

Видео инцидента обнародовал журналист и блогер Денис Казанский. На кадрах видно, как у приемной Путина возникает конфликт, после чего полиция задерживает мужчину, представлявшего группу переселенцев из Донбасса.

По словам Казанского, люди приехали в Москву из-за отсутствия выплат за уничтоженные в результате боевых действий дома. Россия объявила Бахмут "освобожденным" в мае 2023 года, однако город был практически полностью разрушен в ходе российского наступления. Значительная часть его жителей потеряла жилье, работу и возможность вернуться домой.

Казанский утверждает, что возле приемной появились люди, назвавшиеся зоозащитниками. Они спровоцировали спор и вызвали полицию, чтобы не допустить бахмутян в здание.

Во время задержания один из мужчин успел воскликнуть: "Вот так Россия освобождает россиян". После этого его посадили в полицейский автомобиль. Другие участники акции пытались выяснить причины задержания, однако официальных комментариев российских правоохранителей по поводу инцидента не было.

"Это реальное отношение России к жителям Донбасса. Сначала разрушили и отобрали все, сделали бомжами. А теперь еще и показательно унижают, как бесправный скот. Хорошо стало, да? Не то что за "бандеровцев"", — подытожил Казанский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Донецкая областная государственная администрация поддержала инициативу по присвоению Бахмута почетного знака отличия "Город-герой Украины".

Также "Комментарии" писали, что Борис Немцов предсказал, каким будет конец Путина.