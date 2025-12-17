Мерц заявив про цинізм та жорстокість Путіна: що обурило німецького канцлера

Відмова російського диктатора Володимира Путіна підтримати навіть тимчасове різдвяне перемир’я свідчить про його крайній цинізм і жорстокість.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи з промовою у Бундестазі напередодні саміту Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ.

За словами глави німецького уряду, країни ЄС діють узгоджено разом з Україною та Сполученими Штатами, прагнучи якнайшвидшого припинення бойових дій та досягнення миру. Водночас Мерц наголосив, що лише виважений і справедливий мирний план здатен гарантувати стабільність не тільки для України, а й для всієї Європи.

"Усім тим, хто зараз вважає, що цю війну можна завершити лише дипломатією, варто нагадати, що відповів Путін на моє публічне прохання хоча б на різдвяні свята припинити вогонь. Ця відповідь за своїм цинізмом і жорстокістю не має рівних", — сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що дипломатичні зусилля з боку Берліна досягли максимально можливого рівня. За його словами, інтенсивнішої дипломатії, ніж та, яку демонструвала Німеччина останніми днями та навіть годинами, вже важко уявити.

Саме через позицію Росії, за словами канцлера, міжнародні партнери змушені координувати подальші спільні кроки. Він чітко окреслив кілька принципових умов. По-перше, мир не може бути досягнутий коштом суверенітету України чи безпеки європейських держав, а Київ не повинен зазнавати тиску з вимогою односторонніх і неприйнятних територіальних поступок. По-друге, Україна має зберегти здатність ефективно оборонятися від можливих майбутніх атак з боку Росії.

"Ми всі знаємо ціну війни. Тепер ми говоримо про ціну миру. І до ціни миру належить те, що Німеччина в колі союзників також робитиме внесок у гарантії безпеки для майбутньої України після припинення вогню. Про конкретний внесок ітиметься у відповідний час, якщо нині розпочатий дипломатичний процес у найближчі тижні не лише триватиме, а, можливо, й буде доведений до завершення", — додав Мерц.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", у російському керівництві не розглядають можливість оголошення новорічного перемир’я на фронті. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Росія вже неодноразово оголошувала тимчасові перемир’я, але фактично порушувала їх з перших годин.