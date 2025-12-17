Мерц заявил о цинизме и жестокости Путина: что возмутило немецкого канцлера

Отказ российского диктатора Владимира Путина поддержать даже временное рождественское перемирие свидетельствует о его крайнем цинизме и жестокости.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая с речью в Бундестаге в преддверии саммита Европейского Союза, сообщает Укринформ.

По словам главы немецкого правительства, страны ЕС действуют согласованно вместе с Украиной и Соединенными Штатами, стремясь к скорейшему прекращению боевых действий и достижению мира. В то же время Мерц подчеркнул, что только взвешенный и справедливый мирный план способен гарантировать стабильность не только для Украины, но и всей Европы.

"Всем тем, кто сейчас считает, что эту войну можно завершить только дипломатией, стоит напомнить, что Путин ответил на мою публичную просьбу хотя бы на рождественские праздники прекратить огонь. Этот ответ по своему цинизму и жестокости не имеет равных", — сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что дипломатические усилия со стороны Берлина добились максимально возможного уровня. По его словам, более интенсивной дипломатии, чем та, которую демонстрировала Германия в последние дни и даже часы, уже трудно представить.

Именно из-за позиции России, по словам канцлера, международные партнеры вынуждены координировать дальнейшие совместные шаги. Он четко наметил несколько принципиальных условий. Во-первых, мир не может быть достигнут за счет суверенитета Украины или безопасности европейских государств, а Киев не должен испытывать давление с требованием односторонних и неприемлемых территориальных уступок. Во-вторых, Украина должна сохранить способность эффективно защищаться от возможных будущих атак России.

"Мы все знаем цену войны. Теперь мы говорим о цене мира. И к цене мира относится то, что Германия в кругу союзников также будет вносить вклад в гарантии безопасности для будущей Украины после прекращения огня. О конкретном вкладе речь пойдет в подходящее время, если ныне начатый дипломатический процесс в ближайшие недели не только будет продолжаться, а, возможно, и будет доведен до завершения", — добавил Мерц.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в российском руководстве не рассматривают возможность объявления новогоднего перемирия на фронте. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Россия уже неоднократно объявляла временные перемирия, но фактически нарушала их с первых часов.