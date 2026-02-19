logo_ukra

Мерц озвучив тривожну заяву про війну в Україні та розгромив "варварську Росію": деталі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна триватиме, доки ресурси агресора не вичерпаються

19 лютого 2026, 08:50
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скептично оцінює перспективи швидкого завершення війни в Україні дипломатичним шляхом. В інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він зазначив, що війна, імовірно, триватиме доти, доки одна зі сторін не втратить здатність продовжувати його — або через військове виснаження, або через економічний крах. На його переконання, апеляції до здорового глузду чи гуманітарних міркувань не вплинуть на позицію кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Мерц наголосив, що стратегія Європи має бути спрямована на послаблення можливостей Росії вести бойові дії та фінансувати їх. Йдеться як про обмеження військового потенціалу, так і про підрив економічних ресурсів, які забезпечують функціонування воєнної машини. На його думку, нинішня російська влада значною мірою залежить від продовження війни, адже не має чіткого плану інтеграції великої кількості військових, які повертаються з фронту, у мирне життя.

"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в осяжному майбутньому, і ми маємо з цим змиритися", — так Мерц охарактеризував сучасну Росію. 

Аналогічної позиції дотримується і президент Чехії Петр Павел. Він вважає, що наразі Москва не демонструє готовності припинити агресію, а тому Україні необхідна своєчасна й масштабна військова підтримка з боку партнерів. Чеський лідер застеріг від надмірного оптимізму, підкресливши, що реалістична оцінка противника є ключовою для планування подальших кроків.

Як вже писали "Коментарі", моніторингові канали попереджають, що упродовж найближчих 36–48 годин зберігається висока ймовірність масштабної повітряної атаки по території України. Аналітики зазначають, що попередня спроба ударів по об’єктах критичної інфраструктури не дала очікуваного результату для російської сторони — сили протиповітряної оборони продемонстрували ефективне перехоплення як ударних безпілотників, так і крилатих ракет.



