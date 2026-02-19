Мерц озвучил тревожное заявление о войне в Украине и разгромил "варварскую Россию": детали

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц скептически оценивает перспективы скорейшего завершения войны в Украине дипломатическим путем. В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что война, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не потеряет способность продолжать его — либо из-за военного истощения, либо из-за экономического краха. По его убеждению, апелляции к здравому смыслу или гуманитарным соображениям не повлияют на позицию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Канцлер Германии Фридрих Мерц . Фото: Reuters

Мерц подчеркнул, что стратегия Европы должна быть направлена на ослабление возможностей России вести и финансировать их боевые действия. Речь идет как об ограничении военного потенциала, так и о подрыве экономических ресурсов, обеспечивающих функционирование военной машины. По его мнению, нынешняя российская власть в значительной степени зависит от продолжения войны, ведь нет четкого плана интеграции большого количества возвращающихся с фронта военных в мирную жизнь.

"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в обозримом будущем, и мы должны с этим смириться", — так Мерц охарактеризовал современную Россию.

Аналогичную позицию придерживается и президент Чехии Петр Павел. Он считает, что в настоящее время Москва не демонстрирует готовность прекратить агрессию, поэтому Украине необходима своевременная и масштабная военная поддержка со стороны партнеров. Чешский лидер предостерег от чрезмерного оптимизма, подчеркнув, что реалистическая оценка противника является ключевой для планирования дальнейших шагов.

Как уже писали "Комментарии", мониторинговые каналы предупреждают, что в ближайшие 36-48 часов сохраняется высокая вероятность масштабной воздушной атаки по территории Украины. Аналитики отмечают, что предыдущая попытка ударов по объектам критической инфраструктуры не принесла ожидаемого результата для российской стороны — силы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективный перехват как ударных беспилотников, так и крылатых ракет.