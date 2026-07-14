Мерц гучно прогнувся перед Путіним: названо фатальну помилку ЄС щодо війни в Україні



















Заклики європейських лідерів до початку мирних переговорів навряд чи самі по собі змусять Кремль змінити свою позицію. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про необхідність використати успіхи України на полі бою для наближення переговорного процесу.

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За словами експерта, заява німецького канцлера є радше політичним сигналом, однак наразі вона не матиме практичного впливу на Росію.

"Це заява ні про що, тому що в Кремлі на це зважати не будуть", – зазначив Клочок.

Політолог наголосив, що Європі необхідно переходити від політичних заяв до більш жорстких дій. На його думку, саме посилення санкційного та економічного тиску може змусити Москву переглянути свої плани.

Водночас Клочок визнав, що Фрідріх Мерц має рацію, коли говорить про військові успіхи України, які стали можливими завдяки підтримці союзників.

"Україна досягає військових успіхів завдяки підтримці союзників. Це факт. Але потрібен санкційний тиск з Європи", – наголосив він.

Експерт також звернув увагу, що перспектива переговорів залежить не лише від особистої позиції Володимира Путіна.

"Рішення щодо мирних переговорів тепер залежить саме від Путіна. Я сказав би — і від його оточення також. Ми знаємо, що інтриги в Кремлі дуже серйозні. Є протистояння груп, які борються за те, чи продовжувати війну, чи зупиняти", – пояснив Клочок.

Портал "Коментарі" вже писав, що попри регулярні успішні удари Збройних сил України по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, Росія не демонструє намірів відмовлятися від контролю над півостровом. Навпаки, Кремль продовжує розглядати Крим як стратегічно важливу територію та намагається зберегти свої військові можливості. Таку думку в коментарі УНІАН висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.