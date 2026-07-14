Мерц громко прогнулся перед Путиным: названа роковая ошибка ЕС по поводу войны в Украине



















Призывы европейских лидеров к началу мирных переговоров вряд ли сами собой заставят Кремль изменить свою позицию. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости использования успехов Украины на поле боя для приближения переговорного процесса.

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По словам эксперта, заявление немецкого канцлера является скорее политическим сигналом, однако пока оно не будет оказывать практическое влияние на Россию.

"Это заявление ни о чем, потому что в Кремле это учитывать не будут", — отметил Клочок.

Политолог подчеркнул, что Европе необходимо переходить от политических заявлений к более жестким действиям. По его мнению, именно усиление санкционного и экономического давления может вынудить Москву пересмотреть свои планы.

В то же время Клочок признал, что Фридрих Мерц прав, когда говорит о военных успехах Украины, которые стали возможны благодаря поддержке союзников.

"Украина добивается военных успехов благодаря поддержке союзников. Это факт. Но нужно санкционное давление из Европы", – подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание, что перспектива переговоров зависит не только от личной позиции Владимира Путина.

"Решение по мирным переговорам теперь зависит именно от Путина. Я бы сказал — и от его окружения тоже. Мы знаем, что интриги в Кремле очень серьезные. Есть противостояния групп, которые борются за то, продолжать войну или останавливать", – пояснил Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что, несмотря на регулярные успешные удары Вооруженных сил Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму, Россия не демонстрирует намерений отказываться от контроля над полуостровом. Кремль продолжает рассматривать Крым как стратегически важную территорию и пытается сохранить свои военные возможности. Такое мнение высказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.