Повернення Криму стане найгіршим варіантом для України: експерт приголомшив страшним сценарієм

Попри регулярні успішні удари Збройних сил України по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму, Росія не демонструє намірів відмовлятися від контролю над півостровом. Навпаки, Кремль продовжує розглядати Крим як стратегічно важливу територію та намагається зберегти свої військові можливості. Таку думку в коментарі УНІАН висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

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За його словами, російське командування розраховує за допомогою масованих ракетних ударів по українській промисловості та оборонних підприємствах послабити спроможності України завдавати ударів по об'єктах у Криму.

Експерт також оцінив перспективи утримання півострова у випадку його деокупації. На його думку, наразі говорити про гарантоване утримання Криму Україною передчасно.

"Ні, поки що ні. Поясню чому. Я розумію, що це звучить депресивно. Розумію, що є запит на максимально патріотичну відповідь", – зазначив Ступак.

Він звернув увагу, що російські військові вже моделювали можливий сценарій висадки українських сил на півострові та подальшого розвитку бойових дій.

"У них була якась штабна гра про можливу висадку українців. І вони показали: "Д + 30". Тобто "Д" – це день висадки, а "плюс 30 днів" – коли українці притискають їхнє передове угруповання до узбережжя і вони ледь не тонуть у морі. Для українців це виглядало так: "О, круто, ми їм зараз навставляємо"", – розповів експерт.

На думку Ступака, навіть якщо Україна зможе повернути контроль над Кримом, головним викликом стане не сама операція з деокупації, а подальше утримання півострова. Він наголошує, що Росія навряд чи змириться з його втратою, адже Крим залишається одним із ключових елементів її військової стратегії та імперських амбіцій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна навряд чи зможе до початку зими швидко накопичити необхідний запас ракет для систем Patriot, а вирішення цього питання значною мірою залежатиме від рішень Сполучених Штатів та партнерів. Про це в коментарі РБК-Україна заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.