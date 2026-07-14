Возвращение Крыма станет самым плохим вариантом для Украины: эксперт ошеломил страшным сценарием

Несмотря на регулярные успешные удары Вооруженных сил Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму Россия не демонстрирует намерений отказываться от контроля над полуостровом. Кремль продолжает рассматривать Крым как стратегически важную территорию и пытается сохранить свои военные возможности. Такое мнение высказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

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По его словам, российское командование рассчитывает с помощью массированных ракетных ударов по украинской промышленности и оборонным предприятиям ослабить способности Украины наносить удары по объектам в Крыму.

Эксперт также оценил перспективы удержания полуострова в случае его деоккупации. По его мнению, говорить о гарантированном содержании Крыма Украиной преждевременно.

"Нет, пока нет. Объясню почему. Я понимаю, что это звучит депрессивно. Понимаю, что есть запрос на максимально патриотический ответ, – отметил Ступак.

Он обратил внимание, что российские военные уже моделировали возможный сценарий высадки украинских сил на полуострове и дальнейшее развитие боевых действий.

"У них была какая-то штабная игра о возможной высадке украинцев. И они показали: "Д 30". То есть "Д" – это день высадки, а "плюс 30 дней" – когда украинцы прижимают их передовую группировку к побережью и они едва не тонут в море. Для украинцев это выглядело так: "О, круто, мы им сейчас вставляем"", – рассказал эксперт.

По мнению Ступака, даже если Украина сможет вернуть контроль над Крымом, главным вызовом станет не сама операция по деоккупации, а дальнейшее содержание полуострова. Он отмечает, что Россия вряд ли смирится с его потерей, ведь Крым остается одним из ключевых элементов военной стратегии и имперских амбиций.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Украина вряд ли сможет к началу зимы быстро накопить необходимый запас ракет для систем Patriot, а решение этого вопроса будет в значительной степени зависеть от решений Соединенных Штатов и партнеров. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.