Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Меня либо обнулят, либо посадят»: військові рф не хочуть виконувати накази командирів
«Меня либо обнулят, либо посадят»: військові рф не хочуть виконувати накази командирів

Російський військовий заявив про конфлікт із командуванням, звинувативши його у корупції та погрозах

27 березня 2026, 16:02
Ткачова Марія

Російський військовослужбовець Олександр Глушков заявив про загрозу власному життю та відмовився виконувати бойові завдання, звинувативши своє командування у корупції та тиску.

Військові рф відмовляються від бойової задачі

За його словами, він проходить службу у складі 108-го гвардійського десантно-штурмового полку 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Глушков стверджує, що його командир, Віталій Чубко із позивним "Сумрак", зібрав кошти з особового складу на придбання автомобіля для виконання бойових завдань.

Втім, після купівлі транспортний засіб, за словами військового, був оформлений на командира, а не переданий на баланс військової частини.

Після того, як Глушков висловив незгоду з такими діями, між ним і командиром виник конфлікт. Військовий заявляє, що після цього до нього почали ставитися упереджено та регулярно направляти на бойові завдання без належного відновлення.

Він також повідомив, що йому відмовили у законній відпустці, пов’язаній із укладенням шлюбу.

За словами військового, він побоюється як фізичної розправи, так і кримінального переслідування, тому відмовляється виконувати подальші накази.

Крім того, інші військовослужбовці підрозділу записали відеозвернення на його підтримку та заявили про можливі погрози на його адресу.

Водночас зазначені твердження походять із заяв самого військового і потребують незалежного підтвердження.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російській Астрахані правоохоронці заявили про викриття організованої групи, яка, за даними слідства, заробляла на відправці людей на війну проти України.
За інформацією російських джерел, учасники схеми шукали представників соціально незахищених верств населення, яких змушували або схиляли до підписання контрактів із російською армією. Зазначається, що людей могли незаконно утримувати та направляти до найбільш небезпечних ділянок фронту.



Джерело: https://t.me/ButusovPlus
