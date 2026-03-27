«Меня либо обнулят, либо посадят»: военные России не хотят выполнять приказы командиров

Ткачова Марія
Российский военнослужащий Александр Глушков заявил об угрозе собственной жизни и отказался выполнять боевые задания, обвинив свое командование в коррупции и давлении.
Военные России отказываются от боевой задачи
По его словам, он проходит службу в составе 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
Глушков утверждает, что его командир, Виталий Чубко с позывным "Сумрак", собрал средства из личного состава на приобретение автомобиля для выполнения боевых задач.
Впрочем, после покупки транспортное средство, по словам военного, было оформлено на командира, а не передано на баланс воинской части.
После того как Глушков выразил несогласие с такими действиями, между ним и командиром возник конфликт. Военный заявляет, что после этого к нему стали относиться предвзято и регулярно направлять на боевые задания без надлежащего восстановления.
Он также сообщил, что ему отказали в законном отпуске, связанном с заключением брака.
По словам военного, он опасается как физической расправы, так и уголовного преследования, потому отказывается выполнять дальнейшие приказы.
Кроме того, другие военнослужащие подразделения записали видеообращение в его поддержку и заявили о возможных угрозах в его адрес.
В то же время, указанные утверждения исходят из заявлений самого военного и требуют независимого подтверждения.