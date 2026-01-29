"Мене вважають божевільним": відомий військовий назвав несподівану умову завершення війни

Український бізнесмен, банкір і військовослужбовець Андрій Оністрат переконаний, що мовне питання має безпосередній зв’язок із завершенням війни проти Росії. На його думку, припинення бойових дій стане можливим лише тоді, коли українці відмовляться не тільки від російської мови у спілкуванні, а й від російськомовного мислення загалом.

Андрій Оністрат. Фото: з відкритих джерел

Про це Оністрат заявив у розмові з журналісткою Аліною Доротюк, обговорюючи популярні серед частини блогерів та публічних осіб твердження про нібито другорядне значення мови під час війни. Ведуча згадала поширені фрази на кшталт "мовою ситий не будеш" і поцікавилася, чи можуть подібні наративи, на думку військового, мати негативний вплив на суспільство та молодь.

У відповідь Оністрат наголосив, що для нього мовне питання є принциповим і виходить далеко за межі публічних дискусій. Воно, за його словами, напряму стосується щоденного життя, зокрема виховання дітей. Бізнесмен зізнався, що навіть у побуті стикається з конфліктами через мовну тему, зокрема з тренерами та викладачами, які спілкуються з його дітьми російською.

Він підкреслив, що свідомо пов’язує зміну мовної ідентичності українців із майбутнім країни та завершенням війни, хоча визнає: така позиція часто викликає нерозуміння й різку критику. За словами Оністрата, коли він говорить, що війна закінчиться лише після повної відмови від російської мови та мислення, співрозмовники нерідко сприймають це як радикалізм.

Під час інтерв’ю журналістка також нагадала, що раніше сам Оністрат активно спілкувався й працював російською, та запитала, що стало переломним моментом у його ставленні до мови. Військовий не назвав конкретної події, але визнав, що усвідомлення прийшло не одразу. Він назвав свій попередній вибір помилкою й зазначив, що особиста трансформація була складною та тривалою, проте необхідною.

