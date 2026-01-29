logo

Война с Россией "Меня считают безумным": известный военный назвал неожиданное условие завершения войны
"Меня считают безумным": известный военный назвал неожиданное условие завершения войны

Военный, ранее общавшийся на русском, подчеркнул, что языковой вопрос для него принципиален и важен даже в быту и воспитании детей.

29 января 2026, 08:40
Украинский бизнесмен, банкир и военнослужащий Андрей Онистрат убежден , что языковой вопрос имеет непосредственную связь с завершением войны против России. По его мнению, прекращение боевых действий станет возможно только тогда, когда украинцы откажутся не только от русского языка в общении, но и от русскоязычного мышления в целом.

"Меня считают безумным": известный военный назвал неожиданное условие завершения войны

Андрей Онистрат. Фото: из открытых источников

Об этом Онистрат заявил в разговоре с журналисткой Алиной Доротюк, обсуждая популярные среди части блоггеров и публичных лиц утверждение о якобы второстепенном значении языка во время войны. Ведущая вспомнила распространенные фразы типа "языком сыт не будешь" и поинтересовалась, могут ли подобные нарративы, по мнению военного, оказать негативное влияние на общество и молодежь.

В ответ Онистрат подчеркнул, что для него языковой вопрос принципиален и выходит далеко за пределы публичных дискуссий. Оно, по его словам, напрямую касается повседневной жизни, в частности, воспитания детей. Бизнесмен признался, что даже в быту сталкивается с конфликтами из-за языковой темы, в частности с тренерами и преподавателями, которые общаются с его детьми на русском.

Он подчеркнул, что сознательно увязывает изменение языковой идентичности украинцев с будущим страны и завершением войны, хотя признает: такая позиция часто вызывает непонимание и резкую критику. По словам Онистрата, когда он говорит, что война закончится только после полного отказа от русского языка и мышления, собеседники нередко воспринимают это как радикализм.

Во время интервью журналистка также напомнила, что раньше сам Онистрат активно общался и работал по-русски, и спросила, что стало переломным моментом в его отношении к языку. Военный не назвал конкретное событие, но признал, что осознание пришло не сразу. Он назвал свой предварительный выбор ошибкой и отметил, что личная трансформация была сложной и продолжительной, однако необходимой.

Источник: https://youtu.be/ymaX-7FGcgc
