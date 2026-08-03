Мендель пропонує віддати Путіну Донбас: чи зупинить це Росію

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель назвала українського лідера "головним вигодонабувачем цієї війни". Про це вона заявила в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche. Насправді ж Мендель побудувала своє інтерв'ю на класичній пропагандистській схемі – 80% правди і 20% брехні, яку вона хоче просувати. Коли вона говорить правду, у аудиторії формується довіра, бо ті частини правди, які вона говорить, ми прожили тут, в Україні і знаємо на власному досвіді. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел
Він продовжує, тож, коли зараз вона виходить і критикує Зеленського, це не критика власне, Зеленського, а образа, що він так і не став повноцінним диктатором, типу Лукашенка, якого Мендель хотіла бачити на чолі України. Він просто не виправдав її надій на "сильну руку", яку всі бояться, коли пропадають люди, а інші тихо сидять, щоб не стати наступним. Авторитаризм Зеленського в економічних питаннях і грошових потоках виявився недостатньо людожерським, щоб задовольнити Мендель. Тому вона мститься.
За його словами, ця тема, щось віддати росії, щоб вона відчепилася, дуже популярна серед латентних любителі "русского мира" в Україні. Вони бояться визнати, що у нашій війні за незалежність, вони перебувають на стороні росії, але активно просувають вигідні росії тези. Одна з них – нібито, Україна просто не давала щось, що хоче росія, і тому у нас багато років триває війна і вбивають українців.
На думку експерта, це маніпулятивна позиція і тут не можна слухати таких, як Мендель. Бо вся історія нашої війни про те, що росія отримує те, що хотіла, але не зупиняється.
Він підсумовує, як би багато не говорила Мендель правди про корупцію, ТЦК, якісь особисті речі про Зеленського, треба знайти – вся правда викладена не для того, щоб зробити ваше життя кращим, а для того, щоб росія швидше захопила всю Україну.
Також видання "Коментарі" повідомляло – "Дивлюся, як моя країна вмирає": Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.