Мендель пропонує віддати Путіну Донбас: чи зупинить це Росію

Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель назвала українського лідера "головним вигодонабувачем цієї війни". Про це вона заявила в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche. Насправді ж Мендель побудувала своє інтерв'ю на класичній пропагандистській схемі – 80% правди і 20% брехні, яку вона хоче просувати. Коли вона говорить правду, у аудиторії формується довіра, бо ті частини правди, які вона говорить, ми прожили тут, в Україні і знаємо на власному досвіді. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Юлія Мендель. Фото: із відкритих джерел

"Мендель – ідейна ватниця і вона була нею завжди. Навіть потрапивши на службу до президента України, вона не перестала бути ватницею і щиро зневажала Україну, українську мову, українських журналістів, українське громадянське суспільство. Вся її робота на посаді була спрямована на руйнування демократії і утвердження авторитаризму", – зазначив експерт.

Він продовжує, тож, коли зараз вона виходить і критикує Зеленського, це не критика власне, Зеленського, а образа, що він так і не став повноцінним диктатором, типу Лукашенка, якого Мендель хотіла бачити на чолі України. Він просто не виправдав її надій на "сильну руку", яку всі бояться, коли пропадають люди, а інші тихо сидять, щоб не стати наступним. Авторитаризм Зеленського в економічних питаннях і грошових потоках виявився недостатньо людожерським, щоб задовольнити Мендель. Тому вона мститься.

"Останнє інтерв'ю було записано для того, щоб українці повірили, що це не їхня війна і не чинили спротив росіянам. Для того, щоб їй повірили, вона розказали правду про корупцію, Міндіча, а потім приправила брехнею про те, що війну можна закінчити, віддавши Донбас", – зазначив аналітик.

За його словами, ця тема, щось віддати росії, щоб вона відчепилася, дуже популярна серед латентних любителі "русского мира" в Україні. Вони бояться визнати, що у нашій війні за незалежність, вони перебувають на стороні росії, але активно просувають вигідні росії тези. Одна з них – нібито, Україна просто не давала щось, що хоче росія, і тому у нас багато років триває війна і вбивають українців.

На думку експерта, це маніпулятивна позиція і тут не можна слухати таких, як Мендель. Бо вся історія нашої війни про те, що росія отримує те, що хотіла, але не зупиняється.

"Хотіла росія сухопутний коридор в Крим? Вона його отримала! Зупинилася? Ні! Хотіла росія захопити Маріуполь і отримати повний контроль Азовського моря? Захопила і отримала! Зупинилася? Ні! Хотіла буферних зон на Харківщині і Сумщині, атомну електростанцію в Енергодарі, Авдіївку, Бахмут, Покровське – все це росія має. Зупиняється? Звичайно ж, ні! Заклики Мендель віддати Донбас, щоб не гинули люди, глибоко брехливі. Бо вся історія нашої війни показує, що, якщо віддамо Донбас, завтра вони захочуть Харків, Одесу, Суми, Запоріжжя", – зазначив експерт.

Він підсумовує, як би багато не говорила Мендель правди про корупцію, ТЦК, якісь особисті речі про Зеленського, треба знайти – вся правда викладена не для того, щоб зробити ваше життя кращим, а для того, щоб росія швидше захопила всю Україну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Дивлюся, як моя країна вмирає": Мендель запропонувала радикальний варіант закінчення війни.