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МЕНЮ
Кравцев Сергей
Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала украинского лидера "главным выгодоприобретателем этой войны". Об этом она заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimanche. На самом же деле Мендель построила свое интервью на классической пропагандистской схеме – 80% правды и 20% лжи, которую она хочет продвигать. Когда она говорит правду, у аудитории формируется доверие, потому что те части правды, которые она говорит, мы прожили здесь, в Украине и знаем на собственном опыте. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.
Юлия Мендель. Фото: из открытых источников
Он продолжает, так что, когда сейчас она выходит и критикует Зеленского, это не критика собственно, Зеленского, а оскорбление, что он так и не стал полноценным диктатором, типа Лукашенко, которого Мендель хотела видеть во главе Украины. Он просто не оправдал ее надежд на "сильную руку", которую все боятся, когда пропадают люди, а другие сидят тихо, чтобы не стать следующим. Авторитаризм Зеленского в экономических вопросах и денежных потоках оказался недостаточно людоедским, чтобы удовлетворить Мендель. Поэтому она мстит.
По его словам, эта тема, что-то отдать россии, чтобы она отстала, очень популярна среди латентных любителей "русского мира" в Украине. Они боятся признать, что в нашей войне за независимость они находятся на стороне россии, но активно продвигают выгодные россии тезисы. Одна из них – якобы Украина просто не давала что-то, что хочет россия, и поэтому у нас много лет продолжается война и убивают украинцев.
По мнению эксперта, это манипулятивная позиция, и здесь нельзя слушать таких, как Мендель. Ибо вся история нашей войны о том, что Россия получает то, что хотела, но не останавливается.
Он заключает, как бы много ни говорила Мендель правды о коррупции, ТЦК, какие-то личные вещи о Зеленском, надо найти – вся правда изложена не для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше, а для того, чтобы россия скорее захватила всю Украину.
Также издание "Комментарии" сообщало — "Смотрю, как моя страна умирает": Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.