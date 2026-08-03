Мендель предлагает отдать Путину Донбасс: остановит ли это Россию

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала украинского лидера "главным выгодоприобретателем этой войны". Об этом она заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimanche. На самом же деле Мендель построила свое интервью на классической пропагандистской схеме – 80% правды и 20% лжи, которую она хочет продвигать. Когда она говорит правду, у аудитории формируется доверие, потому что те части правды, которые она говорит, мы прожили здесь, в Украине и знаем на собственном опыте. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Юлия Мендель. Фото: из открытых источников

"Мендель – идейная ватница и она была ею всегда. Даже попав на службу президенту Украины, она не перестала быть ватницей и искренне презирала Украину, украинский язык, украинских журналистов, украинское гражданское общество. Вся ее работа в должности была направлена на разрушение демократии и утверждение авторитаризма", – отметил эксперт.

Он продолжает, так что, когда сейчас она выходит и критикует Зеленского, это не критика собственно, Зеленского, а оскорбление, что он так и не стал полноценным диктатором, типа Лукашенко, которого Мендель хотела видеть во главе Украины. Он просто не оправдал ее надежд на "сильную руку", которую все боятся, когда пропадают люди, а другие сидят тихо, чтобы не стать следующим. Авторитаризм Зеленского в экономических вопросах и денежных потоках оказался недостаточно людоедским, чтобы удовлетворить Мендель. Поэтому она мстит.

"Последнее интервью было записано для того, чтобы украинцы поверили, что это не их война и не противились россиянам. Для того чтобы ей поверили, она рассказала правду о коррупции, Миндича, а затем приправила ложью о том, что войну можно закончить, отдав Донбасс", – отметил аналитик.

По его словам, эта тема, что-то отдать россии, чтобы она отстала, очень популярна среди латентных любителей "русского мира" в Украине. Они боятся признать, что в нашей войне за независимость они находятся на стороне россии, но активно продвигают выгодные россии тезисы. Одна из них – якобы Украина просто не давала что-то, что хочет россия, и поэтому у нас много лет продолжается война и убивают украинцев.

По мнению эксперта, это манипулятивная позиция, и здесь нельзя слушать таких, как Мендель. Ибо вся история нашей войны о том, что Россия получает то, что хотела, но не останавливается.

"Хотел россия сухопутный коридор в Крым? Она его получила! Остановилась? Нет! Хотела россия захватить Мариуполь и получить полный контроль Азовского моря? Увлекла и получила! Остановилась? Нет! Хотела буферных зон на Харьковщине и Сумщине, атомную электростанцию в Энергодаре, Авдеевке, Бахмуте, Покровском – все это у России есть. Останавливается? Конечно, нет! Призывы Мендель отдать Донбасс, чтобы не погибали люди, глубоко лживые. Потому что вся история нашей войны показывает, что если отдадим Донбасс, завтра они захотят Харьков, Одессу, Сумы, Запорожье", – отметил эксперт.

Он заключает, как бы много ни говорила Мендель правды о коррупции, ТЦК, какие-то личные вещи о Зеленском, надо найти – вся правда изложена не для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше, а для того, чтобы россия скорее захватила всю Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало — "Смотрю, как моя страна умирает": Мендель предложила радикальный вариант окончания войны.