logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мелоні прямо звинуватила РФ через тотальний хаос у світі: озвучено жорстку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Мелоні прямо звинуватила РФ через тотальний хаос у світі: озвучено жорстку заяву

На думку Мелоні, усунути цей хаос можливо лише шляхом завершення війни в Україні

3 березня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що напруженість на Близькому Сході та атаки безпілотників над Кіпром не слід розглядати як окремі події.

Мелоні прямо звинуватила РФ через тотальний хаос у світі: озвучено жорстку заяву

Фото: з відкритих джерел

"Це прямий наслідок руйнування міжнародного права", — підкреслила вона в інтерв’ю телеканалу TG5.

Мелоні наголосила, що все почалося з війни в Україні, коли Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, цинічно порушила суверенні кордони сусідньої держави.

"Таким чином Кремль дав сигнал усьому світу, що правила більше не працюють", — зазначила італійська лідерка. 

Вона також попередила, що війна вже фактично прийшла до Європи, і вважати події на інших континентах далекими — небезпечна ілюзія.

Мелоні звернула увагу на зростаючий ядерний потенціал Ірану та розрізненість дій союзників. За її словами, це створює додаткову нестабільність у глобальній безпеці.

"Для Італії та Європи очевидно, що без відновлення правопорядку, який був зруйнований в Україні, хаос лише масштабуватиметься", — наголосила вона.

Ситуація в Ірані продовжує залишатися критичною. 28 лютого США розпочали удари по іранських об’єктах із метою знищення ядерного потенціалу країни. Внаслідок цих дій було ліквідоване політичне та військове керівництво. Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, що президент Дональд Трамп прагне переконатися, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, "а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму".

Портал "Коментарі" вже писав, що двоє сенаторів США, представники різних політичних партій, по-різному оцінюють можливі наслідки військової операції Америки проти Ірану для підтримки України. Демократ Річард Блюменталь висловлює занепокоєння, що такий конфлікт може зменшити ресурси, доступні Києву, тоді як республіканець Джон Кеннеді вважає, що це може сприяти тиску на Москву та пришвидшити мирні переговори.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини