Мелоні прямо звинуватила РФ через тотальний хаос у світі: озвучено жорстку заяву

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що напруженість на Близькому Сході та атаки безпілотників над Кіпром не слід розглядати як окремі події.



Фото: з відкритих джерел

"Це прямий наслідок руйнування міжнародного права", — підкреслила вона в інтерв’ю телеканалу TG5.

Мелоні наголосила, що все почалося з війни в Україні, коли Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, цинічно порушила суверенні кордони сусідньої держави.

"Таким чином Кремль дав сигнал усьому світу, що правила більше не працюють", — зазначила італійська лідерка.

Вона також попередила, що війна вже фактично прийшла до Європи, і вважати події на інших континентах далекими — небезпечна ілюзія.

Мелоні звернула увагу на зростаючий ядерний потенціал Ірану та розрізненість дій союзників. За її словами, це створює додаткову нестабільність у глобальній безпеці.

"Для Італії та Європи очевидно, що без відновлення правопорядку, який був зруйнований в Україні, хаос лише масштабуватиметься", — наголосила вона.

Ситуація в Ірані продовжує залишатися критичною. 28 лютого США розпочали удари по іранських об’єктах із метою знищення ядерного потенціалу країни. Внаслідок цих дій було ліквідоване політичне та військове керівництво. Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив, що президент Дональд Трамп прагне переконатися, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, "а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму".

Портал "Коментарі" вже писав, що двоє сенаторів США, представники різних політичних партій, по-різному оцінюють можливі наслідки військової операції Америки проти Ірану для підтримки України. Демократ Річард Блюменталь висловлює занепокоєння, що такий конфлікт може зменшити ресурси, доступні Києву, тоді як республіканець Джон Кеннеді вважає, що це може сприяти тиску на Москву та пришвидшити мирні переговори.