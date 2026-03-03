logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Це стане подарунком для Путіна: у США попередили Україну про катастрофу через війну в Ірані
commentss НОВИНИ Всі новини

Це стане подарунком для Путіна: у США попередили Україну про катастрофу через війну в Ірані

Американські сенатори висловлюють різні думки щодо того, як потенційний конфлікт з Іраном може вплинути на допомогу Україні та хід війни з Росією

3 березня 2026, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Двоє сенаторів США, представники різних політичних партій, по-різному оцінюють можливі наслідки військової операції Америки проти Ірану для підтримки України. Демократ Річард Блюменталь висловлює занепокоєння, що такий конфлікт може зменшити ресурси, доступні Києву, тоді як республіканець Джон Кеннеді вважає, що це може сприяти тиску на Москву та пришвидшити мирні переговори. Про свої позиції обидва сенатори розповіли в ексклюзивних коментарях для Суспільного.

Це стане подарунком для Путіна: у США попередили Україну про катастрофу через війну в Ірані

Фото: з відкритих джерел

Блюменталь підкреслив, що війна з Іраном змусить США перенаправити значну частину систем протиповітряної оборони та іншої військової допомоги на захист союзників, зокрема Ізраїлю.

"Системи ППО та інша зброя будуть менш доступні для України, бо їх спрямують до Ізраїлю, нашого союзника", — зазначив сенатор. 

Він вважає, що такий конфлікт може стати "великим подарунком для Путіна", оскільки відверне увагу американської влади та ресурси від підтримки України. Блюменталь також спростував думку про нібито неминучу перемогу Росії у війні.

"Україна може виграти, якщо ми надамо необхідну допомогу", — підкреслив він. 

У протилежному таборі Джон Кеннеді висловив більш оптимістичну оцінку. Він зазначив, що Путін уважно стежить за глобальною ситуацією, і можливі удари США по Ірану можуть відіграти роль стимулу для російського президента сісти за стіл переговорів. На його думку, демонстрація американської рішучості і готовності реагувати на загрози регіональної безпеки може створити додатковий тиск на Москву та відкрити нові шанси для дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти державам Близького Сходу у боротьбі з іранськими "Шахедами", якщо ті зможуть переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на перемир’я протягом місяця. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://suspilne.media/1253780-senatori-ssa-ocinili-naslidki-vijni-z-iranom-dla-ukraini/
Теги:

Новини

Всі новини