Це стане подарунком для Путіна: у США попередили Україну про катастрофу через війну в Ірані

Двоє сенаторів США, представники різних політичних партій, по-різному оцінюють можливі наслідки військової операції Америки проти Ірану для підтримки України. Демократ Річард Блюменталь висловлює занепокоєння, що такий конфлікт може зменшити ресурси, доступні Києву, тоді як республіканець Джон Кеннеді вважає, що це може сприяти тиску на Москву та пришвидшити мирні переговори. Про свої позиції обидва сенатори розповіли в ексклюзивних коментарях для Суспільного.

Фото: з відкритих джерел

Блюменталь підкреслив, що війна з Іраном змусить США перенаправити значну частину систем протиповітряної оборони та іншої військової допомоги на захист союзників, зокрема Ізраїлю.



"Системи ППО та інша зброя будуть менш доступні для України, бо їх спрямують до Ізраїлю, нашого союзника", — зазначив сенатор.

Він вважає, що такий конфлікт може стати "великим подарунком для Путіна", оскільки відверне увагу американської влади та ресурси від підтримки України. Блюменталь також спростував думку про нібито неминучу перемогу Росії у війні.

"Україна може виграти, якщо ми надамо необхідну допомогу", — підкреслив він.

У протилежному таборі Джон Кеннеді висловив більш оптимістичну оцінку. Він зазначив, що Путін уважно стежить за глобальною ситуацією, і можливі удари США по Ірану можуть відіграти роль стимулу для російського президента сісти за стіл переговорів. На його думку, демонстрація американської рішучості і готовності реагувати на загрози регіональної безпеки може створити додатковий тиск на Москву та відкрити нові шанси для дипломатичного врегулювання конфлікту в Україні.

