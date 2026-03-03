Это станет подарком для Путина: в США предупредили Украину о катастрофе из-за войны в Иране

Два сенатора США, представители разных политических партий, по-разному оценивают возможные последствия военной операции Америки против Ирана для поддержки Украины. Демократ Ричард Блюменталь выражает обеспокоенность, что такой конфликт может снизить ресурсы, доступные Киеву, тогда как республиканец Джон Кеннеди считает, что это может способствовать давлению на Москву и ускорить мирные переговоры. О своих позициях оба сенатора рассказали в эксклюзивных комментариях для Общественного.

Фото: из открытых источников

Блюменталь подчеркнул, что война с Ираном заставит США перенаправить значительную часть систем противовоздушной обороны и другой военной помощи в защиту союзников, в том числе Израиля.



" Системы ПВО и другое оружие будут менее доступны для Украины, потому что их направят в Израиль, наш союзник", — отметил сенатор.

Он считает, что такой конфликт может стать "большим подарком для Путина", поскольку отвлечет внимание американских властей и ресурсы от поддержки Украины. Блюменталь также опроверг мнение о якобы неизбежной победе России в войне.

"Украина может выиграть, если мы предоставим необходимую помощь", — подчеркнул он.

В противоположном лагере Джон Кеннеди высказал более оптимистическую оценку. Он отметил, что Путин внимательно следит за глобальной ситуацией и возможные удары США по Ирану могут сыграть роль стимула для российского президента сесть за стол переговоров. По его мнению, демонстрация американской решительности и готовности реагировать на угрозы региональной безопасности может оказать дополнительное давление на Москву и открыть новые шансы для дипломатического урегулирования конфликта в Украине.

