Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что напряженность на Ближнем Востоке и атаки беспилотников над Кипром не следует рассматривать как отдельные события.



Фото: из открытых источников

"Это прямое следствие разрушения международного права", — подчеркнула она в интервью телеканалу TG5.

Мэлони подчеркнула, что все началось с войны в Украине, когда Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, цинично нарушила суверенные границы соседнего государства.

"Таким образом, Кремль дал сигнал всему миру, что правила больше не работают", — отметила итальянский лидер.

Она также предупредила, что война уже фактически пришла в Европу, и считать события на других континентах далекими – опасная иллюзия.

Мэлони обратила внимание на растущий ядерный потенциал Ирана и разрозненность действий союзников. По ее словам, это создает дополнительную нестабильность в глобальной сохранности.

"Для Италии и Европы очевидно, что без восстановления правопорядка, который был разрушен в Украине, хаос будет только масштабироваться", — подчеркнула она.

Ситуация в Иране продолжает оставаться критической. 28 февраля США приступили к ударам по иранским объектам с целью уничтожения ядерного потенциала страны. В результате этих действий было ликвидировано политическое и военное руководство. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что президент Дональд Трамп стремится убедиться, что Иран никогда не получит ядерное оружие, "а это требует коренного изменения мышления иранского режима".

Портал "Комментарии" уже писал, что два сенатора США, представители разных политических партий, по-разному оценивают возможные последствия военной операции Америки против Ирана для поддержки Украины. Демократ Ричард Блюменталь выражает обеспокоенность, что такой конфликт может снизить ресурсы, доступные Киеву, тогда как республиканец Джон Кеннеди считает, что это может способствовать давлению на Москву и ускорить мирные переговоры.