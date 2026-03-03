logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Мелони прямо обвинила РФ из-за тотального хаоса в мире: озвучено жесткое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Мелони прямо обвинила РФ из-за тотального хаоса в мире: озвучено жесткое заявление

По мнению Мелони, устранить этот хаос можно только путем завершения войны в Украине

3 марта 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что напряженность на Ближнем Востоке и атаки беспилотников над Кипром не следует рассматривать как отдельные события.

Мелони прямо обвинила РФ из-за тотального хаоса в мире: озвучено жесткое заявление

Фото: из открытых источников

"Это прямое следствие разрушения международного права", — подчеркнула она в интервью телеканалу TG5.

Мэлони подчеркнула, что все началось с войны в Украине, когда Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, цинично нарушила суверенные границы соседнего государства.

"Таким образом, Кремль дал сигнал всему миру, что правила больше не работают", — отметила итальянский лидер.

Она также предупредила, что война уже фактически пришла в Европу, и считать события на других континентах далекими – опасная иллюзия.

Мэлони обратила внимание на растущий ядерный потенциал Ирана и разрозненность действий союзников. По ее словам, это создает дополнительную нестабильность в глобальной сохранности.

"Для Италии и Европы очевидно, что без восстановления правопорядка, который был разрушен в Украине, хаос будет только масштабироваться", — подчеркнула она.

Ситуация в Иране продолжает оставаться критической. 28 февраля США приступили к ударам по иранским объектам с целью уничтожения ядерного потенциала страны. В результате этих действий было ликвидировано политическое и военное руководство. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что президент Дональд Трамп стремится убедиться, что Иран никогда не получит ядерное оружие, "а это требует коренного изменения мышления иранского режима".

Портал "Комментарии" уже писал, что два сенатора США, представители разных политических партий, по-разному оценивают возможные последствия военной операции Америки против Ирана для поддержки Украины. Демократ Ричард Блюменталь выражает обеспокоенность, что такой конфликт может снизить ресурсы, доступные Киеву, тогда как республиканец Джон Кеннеди считает, что это может способствовать давлению на Москву и ускорить мирные переговоры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости