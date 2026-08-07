Питання подальшої підтримки України перетворилося на один із ключових факторів, який може визначити перебіг майбутніх парламентських виборів в Італії. За даними Politico, саме ставлення до військової допомоги Києву дедалі сильніше розділяє як ліві, так і праві політичні сили країни.

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Новий виток дискусії спровокував колишній прем'єр-міністр Італії та лідер партії "Рух 5 зірок" Джузеппе Конте. Він заявив, що його політична сила більше не підтримує автоматичне продовження військової допомоги Україні. Політик пояснив, що на початку повномасштабної війни його партія схвалювала постачання зброї через очевидну перевагу Росії на полі бою, однак нині, на його переконання, обставини змінилися.

Конте пропонує зробити акцент на дипломатичних переговорах і переконаний, що врегулювання війни можливе лише шляхом діалогу за участю президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна. Крім того, він виступає проти подальшого збільшення оборонних витрат, що суперечить курсу уряду Джорджії Мелоні та новим зобов'язанням Італії перед НАТО.

Втім, така позиція викликала гостру реакцію навіть серед союзників Конте. Лідерка Демократичної партії Еллі Шляйн наголосила, що питання підтримки України має визначатися спільною програмою коаліції, а не виноситися на внутрішньопартійні праймеріз. Колишній міністр оборони Лоренцо Гверіні також виступив проти перегляду курсу, заявивши, що військова допомога Україні є принциповим питанням і не може бути предметом політичного торгу.

Розбіжності спостерігаються і серед правих сил. Попри чітку проукраїнську позицію прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, окремі її партнери по коаліції також скептично ставляться до подальшого фінансування військової допомоги Києву. Віцепрем'єр Антоніо Таяні різко розкритикував заяви Конте, фактично поставивши питання руба: чи підтримують його опоненти український народ і демократію, чи стають на бік Кремля.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія й надалі нарощуватиме ракетно-дронові атаки по Україні, адже це фактично єдиний інструмент, який залишився Кремлю для тиску. Таку думку висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Євген Дикий в ефірі ICTV.