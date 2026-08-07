Вопрос дальнейшей поддержки Украины превратился в один из ключевых факторов, который может определить ход предстоящих парламентских выборов в Италии. По данным Politico, само отношение к военной помощи Киеву все сильнее разделяет как левые, так и правые политические силы страны.

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Новый виток дискуссии спровоцировал бывший премьер-министр Италии и лидер партии "Движение 5 звезд" Джузеппе Конте. Он заявил, что его политическая сила больше не поддерживает автоматическое продление военной помощи Украине. Политик объяснил, что в начале полномасштабной войны его партия одобряла поставки оружия из-за очевидного превосходства России на поле боя, однако сейчас, по его убеждению, обстоятельства изменились.

Конте предлагает сделать акцент на дипломатических переговорах и убежден, что урегулирование войны возможно только путем диалога с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Кроме того, он выступает против дальнейшего увеличения оборонных расходов, что противоречит курсу правительства Джорджии Мелони и новым обязательствам Италии перед НАТО.

Впрочем, подобная позиция вызвала острую реакцию даже среди союзников Конте. Лидер Демократической партии Элли Шляйн подчеркнула, что вопрос поддержки Украины должен определяться общей программой коалиции, а не выноситься на внутрипартийные праймериз. Бывший министр обороны Лоренцо Гверини также выступил против пересмотра курса, заявив, что военная помощь Украине является принципиальным вопросом и не может быть предметом политического торга.

Разногласия наблюдаются и среди правых сил. Несмотря на четкую проукраинскую позицию премьер-министра Джорджии Мелони, отдельные ее партнеры по коалиции также скептически относятся к дальнейшему финансированию военной помощи Киеву. Вице-премьер Антонио Таяни подверг резкой критике заявления Конте, фактически поставив вопрос ребром: поддерживают ли его оппоненты украинский народ и демократию, или становятся на сторону Кремля.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия и дальше будет наращивать ракетно-дроновые атаки по Украине, ведь это фактически единственный инструмент, оставшийся Кремлю для давления. Такое мнение высказал военный аналитик ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире ICTV.