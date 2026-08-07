"Це остання неядерна карта Кремля": експерт зробив тривожну заяву про план Путіна

Росія й надалі нарощуватиме ракетно-дронові атаки по Україні, адже це фактично єдиний інструмент, який залишився Кремлю для тиску. Таку думку висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Євген Дикий в ефірі ICTV. На його переконання, нинішня ситуація є критичною насамперед для самої Росії, а масовані обстріли є спробою компенсувати відсутність успіхів на полі бою.

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"Зараз критична і безвихідна ситуація саме для Росії. Те, що відбувається сьогодні, дуже боляче для нас, але це остання неядерна карта імперії. Більше їм просто нічим грати", – заявив Дикий.

Аналітик провів історичну паралель із Другою світовою війною. Він нагадав, що наймасштабніші удари ракетами "Фау" по Лондону відбувалися вже тоді, коли війська союзників наступали на Берлін.

"Коли вже точилися бої за Берлін, атаки лише посилювалися. Терор був страшним, але він не змінив результат війни. Зараз ми бачимо дуже схожу ситуацію", – зазначив експерт.

Водночас Дикий закликав українців бути готовими до того, що повітряний терор може тривати ще тривалий час.

"Потрібно морально підготуватися до того, що такі удари ще довго супроводжуватимуть наше життя. Це треба пережити і вистояти", – наголосив він.

На думку аналітика, паралельно українські Сили оборони мають продовжувати завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника.

"Завдання наших військових – полювання на пускові установки та спроби дістати заводи, де виробляють дрони, ракети й комплектуючі до них. Саме так можна поступово зменшити військовий потенціал Росії", – підкреслив Дикий.

За словами експерта, саме знищення виробничих потужностей і логістики ворога є одним із ключових способів послабити можливості Кремля продовжувати ракетний терор України.

Портал "Коментарі" вже писав, що скорочення поставок антибалістичних ракет для України може бути не лише наслідком дефіциту озброєння, а й елементом політичного тиску з боку окремих західних партнерів. Таку думку висловив політолог Тарас Семенюк, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що від початку року Україна отримує значно менше ракет для систем Patriot.