Україна стала жертвою подвійної гри: експерт розгромив партнерів Києва за страшну зраду

Скорочення поставок антибалістичних ракет для України може бути не лише наслідком дефіциту озброєння, а й елементом політичного тиску з боку окремих західних партнерів. Таку думку висловив політолог Тарас Семенюк, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що від початку року Україна отримує значно менше ракет для систем Patriot.

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За словами експерта, слова глави держави можуть свідчити про зміну підходів насамперед у Сполучених Штатах. Він звернув увагу на суперечливі сигнали, які останнім часом надходять із Вашингтона.

"Очевидно, йдеться про Сполучені Штати. Ми бачимо певну подвійну гру: з одного боку, риторика щодо України стала теплішою, а з іншого — з'являються повідомлення, що необхідних ракет ми не отримаємо", – зазначив Семенюк.

Політолог нагадав, що нещодавно держсекретар США Марко Рубіо фактично дистанціювався від окремих попередніх мирних ініціатив, що було позитивно сприйнято в Україні. Водночас майже одразу пролунали заяви про неможливість додаткових поставок ракет для Patriot, хоча, за словами Семенюка, існують технічні можливості для модернізації частини запасів ракет PAC-2.

Експерт наголосив, що дефіцит перехоплювачів уже безпосередньо впливає на ефективність української протиповітряної оборони під час масованих атак балістичними ракетами.

Водночас Семенюк визнав, що причини браку ракет мають насамперед військово-технічний характер, адже для перехоплення однієї балістичної цілі часто необхідно використовувати одразу дві ракети-перехоплювачі.

Портал "Коментарі" вже писав, що українцям дедалі частіше нагадують про ризики майбутнього опалювального сезону та можливі нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Водночас Москва використовує тему зими як елемент психологічної війни, намагаючись посіяти страх і знизити стійкість українського суспільства. На цьому наголосив колишніц міністр оборони Михайло Федоров під час стриму Сергія Стерненка.