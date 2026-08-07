Украина стала жертвой двойной игры: эксперт разгромил партнеров Киева за страшную измену

Сокращение поставок антибалистических ракет для Украины может являться не только следствием дефицита вооружения, но и элементом политического давления со стороны отдельных западных партнеров. Такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что с начала года Украина получает гораздо меньше ракет для систем Patriot.

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По словам эксперта, слова главы государства могут свидетельствовать об изменении подходов, прежде всего, в Соединенных Штатах. Он обратил внимание на противоречивые сигналы, поступающие в последнее время из Вашингтона.

"Очевидно, речь идет о Соединенных Штатах. Мы видим определенную двойную игру: с одной стороны, риторика по Украине стала теплее, а с другой — появляются сообщения, что необходимых ракет мы не получим", – отметил Семенюк.

Политолог напомнил, что недавно госсекретарь США Марк Рубио фактически дистанцировался от отдельных предыдущих мирных инициатив, что было положительно воспринято в Украине. В то же время, почти сразу прозвучали заявления о невозможности дополнительных поставок ракет для Patriot, хотя, по словам Семенюка, существуют технические возможности для модернизации части запасов ракет PAC-2.

Эксперт подчеркнул, что дефицит перехватчиков уже оказывает непосредственное влияние на эффективность украинской противовоздушной обороны во время массированных атак баллистическими ракетами.

В то же время Семенюк признал, что причины нехватки ракет носят прежде военно-технический характер, ведь для перехвата одной баллистической цели часто необходимо использовать сразу две ракеты-перехватчики.

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