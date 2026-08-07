"Это последняя неядерная карта Кремля": эксперт сделал тревожное заявление о плане Путина

Россия и дальше будет наращивать ракетно-дроновые атаки по Украине, ведь это фактически единственный инструмент, оставшийся Кремлю для давления. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в эфире ICTV . По его убеждению, нынешняя ситуация критическая прежде всего для самой России, а массированные обстрелы являются попыткой компенсировать отсутствие успехов на поле боя.

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"Сейчас критическая и безвыходная ситуация как раз для России. Происходящее сегодня очень больно для нас, но это последняя неядерная карта империи. Больше им просто нечем играть", – заявил Дикий.

Аналитик провел историческую параллель со Второй мировой войной. Он напомнил, что самые масштабные удары ракетами "Фау" по Лондону происходили уже тогда, когда войска союзников наступали на Берлин.

"Когда уже шли бои за Берлин, атаки только усиливались. Террор был страшен, но он не изменил исход войны. Сейчас мы видим очень похожую ситуацию", – отметил эксперт.

В то же время, Дикий призвал украинцев быть готовыми к тому, что воздушный террор может длиться еще длительное время.

"Нужно морально подготовиться к тому, что такие удары будут еще долго сопровождать нашу жизнь. Это нужно пережить и выстоять", – подчеркнул он.

По мнению аналитика, параллельно украинские Силы обороны должны продолжать наносить удары по военной инфраструктуре противника.

"Задача наших военных – охота на пусковые установки и попытки достать заводы, где производят дроны, ракеты и комплектующие к ним. Именно так можно постепенно снизить военный потенциал России", – подчеркнул Дикий.

По словам эксперта, именно уничтожение производственных мощностей и логистики врага — один из ключевых способов ослабить возможности Кремля продолжать ракетный террор Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что сокращение поставок антибалистических ракет для Украины может быть не только следствием дефицита вооружения, но и элементом политического давления со стороны отдельных западных партнеров. Такое мнение высказал политолог Тарас Семенюк, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что с начала года Украина получает гораздо меньше ракет для систем Patriot.