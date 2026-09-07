Мегашторм 7 вересня: експерти приголомшили різкою заявою про дивну поведінку Сонця

Новий робочий тиждень розпочнеться без потужних магнітних бур, однак геомагнітну ситуацію не можна назвати абсолютно спокійною. У понеділок, 7 вересня, активність магнітного поля Землі буде підвищеною. Про це свідчить прогноз сервісу Meteoagent.

Магнітна буря. Фото: з відкритих джерел

За попередніми розрахунками, протягом дня Кp-індекс може наблизитися до позначки 5. Саме від цього значення фіксують слабку магнітну бурю категорії G1. Водночас прогноз поки не передбачає повноцінного геомагнітного шторму.

Подібна картина очікується і у вівторок, 8 вересня. Магнітне поле залишатиметься активним та нестабільним, хоча показники, ймовірно, не перевищать поріг слабкої бурі.

Метеочутливі люди іноді пов’язують періоди підвищеної геомагнітної активності з погіршенням самопочуття — головним болем, слабкістю, запамороченням або коливаннями тиску. Водночас такі симптоми неспецифічні, тому в разі вираженого нездужання не варто автоматично пояснювати його магнітною активністю.

Тим часом науковці продовжують спостерігати за Південно-Атлантичною аномалією — великою областю над Атлантичним океаном, де магнітне поле Землі слабше, ніж у сусідніх регіонах. Вона простягається приблизно між Південною Америкою та півднем Африки.

Спостереження супутників місії Swarm свідчать, що протягом останніх років ця зона змінювалася та розширювалася. Науковці пов’язують процеси з рухом речовини глибоко всередині планети, поблизу межі між земною мантією та ядром.

Портал "Коментарі" вже писав, що за прогнозом фахівців, 2 вересня геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною. Помітних збурень або магнітних бур цього дня не очікується. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.