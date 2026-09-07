Мегашторм 7 сентября: эксперты ошеломили резким заявлением о странном поведении Солнца

Новая рабочая неделя начнется без мощных магнитных бурь, однако геомагнитную ситуацию нельзя назвать совершенно спокойной. В понедельник, 7 сентября, активность магнитного поля Земли будет повышена. Об этом свидетельствует прогноз сервиса Meteoagent.

Магнитная буря. Фото: из открытых источников

По предварительным расчетам, в течение дня Кp-индекс может приблизиться к отметке 5. Именно от этого фиксируют слабую магнитную бурю категории G1. В то же время, прогноз пока не предусматривает полноценного геомагнитного шторма.

Подобная картина ожидается и во вторник, 8 сентября. Магнитное поле будет оставаться активным и нестабильным, хотя показатели, вероятно, не превысят порог слабой бури.

Метеочувствительные люди иногда связывают периоды повышенной геомагнитной активности с ухудшением самочувствия – головной болью, слабостью, головокружением или колебаниями давления. В то же время, такие симптомы неспецифичны, поэтому в случае выраженного недомогания не следует автоматически объяснять его магнитной активностью.

Между тем, ученые продолжают наблюдать за Южно-Атлантической аномалией — большой областью над Атлантическим океаном, где магнитное поле Земли слабее, чем в соседних регионах. Она простирается примерно между Южной Америкой и югом Африки.

Наблюдения спутников миссии Swarm свидетельствуют, что в последние годы эта зона изменялась и расширялась. Ученые связывают процессы с движением вещества глубоко внутри планеты, вблизи границы между земной мантией и ядром.

Портал "Комментарии" уже писал , что по прогнозу специалистов, 2 сентября геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной. Заметных возмущений или магнитных бурь в этот день не ожидается. Об этом свидетельствуют данные британской геологической службы.