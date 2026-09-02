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Нічого подібного не було давно: озвучено несподіваний прогноз магнітних бур

Геомагнітна обстановка на Землі повернулася до стабільного стану

2 вересня 2026, 10:25
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Клименко Елена

За прогнозом фахівців, 2 вересня геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною. Помітних збурень або магнітних бур цього дня не очікується. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

Нічого подібного не було давно: озвучено несподіваний прогноз магнітних бур

Фото: з відкритих джерел

Ба більше, період геомагнітного затишшя може виявитися досить тривалим. За розрахунками науковців, 3 та 4 вересня магнітних бур також не прогнозують. Кілька поспіль днів практично стабільного магнітного поля трапляються не так часто, особливо після періодів підвищеної сонячної активності.

Фахівці пояснюють такий прогноз насамперед ситуацією на Сонці. Наразі його активність оцінюють як низьку. Крім того, вчені не мають інформації про викиди корональної маси, спрямовані безпосередньо в бік Землі, які могли б спричинити суттєві геомагнітні коливання.

За оцінками спеціалістів, найближчими днями передумов для різкого погіршення космічної погоди поки немає. Тому геомагнітний фон має залишатися стабільним щонайменше протягом кількох діб. 

Водночас прогнози сонячної та геомагнітної активності можуть коригуватися. Ситуація залежить від процесів на Сонці, зокрема появи спалахів та викидів плазми. Якщо потужний викид буде спрямований у бік нашої планети, через певний час він здатен вплинути на земну магнітосферу. 

Цікаво, що світло від Сонця долає відстань до Землі приблизно за 8 хвилин 19 секунд. Тому навіть у суто гіпотетичній ситуації, якби Сонце раптово зникло, наша планета помітила б це не миттєво. Приблизно стільки ж часу Земля продовжувала б рухатися своєю попередньою орбітою. 

Портал "Коментарі" вже писав, що  у вересні 2026 року прогнозують кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найпомітніші збурення очікуються наприкінці місяця, коли Землю може накрити магнітна буря рівня G1.



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