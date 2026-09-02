Ничего подобного не было давно: озвучен неожиданный прогноз магнитных бурь

По прогнозу специалистов, 2 сентября геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной. Заметных возмущений или магнитных бурь в этот день не ожидается. Об этом свидетельствуют данные британской геологической службы.

Фото: из открытых источников

Более того, период геомагнитного затишья может оказаться достаточно длительным. По расчетам ученых, 3 и 4 сентября магнитные бури также не прогнозируют. Несколько дней практически стабильного магнитного поля встречаются не так часто, особенно после периодов повышенной солнечной активности.

Специалисты объясняют такой прогноз, прежде всего, ситуацией на Солнце. Пока его активность оценивают как низкую. Кроме того, ученые не имеют информации о выбросах корональной массы, направленные непосредственно в сторону Земли, которые могли бы вызвать существенные геомагнитные колебания.

По оценкам специалистов, в ближайшие дни предпосылок для резкого ухудшения космической погоды пока нет. Поэтому геомагнитный фон должен оставаться стабильным по меньшей мере в течение нескольких дней.

В то же время прогнозы солнечной и геомагнитной активности могут корректироваться. Ситуация зависит от процессов на Солнце, в частности, появления вспышек и выбросов плазмы. Если мощный выброс будет направлен в сторону нашей планеты, через некоторое время он может повлиять на земную магнитосферу.

Интересно, что свет от Солнца преодолевает расстояние до Земли примерно за 8 минут 19 секунд. Поэтому даже в чисто гипотетической ситуации, если Солнце внезапно исчезло, наша планета заметила бы это не мгновенно. Приблизительно столько же времени Земля продолжала бы двигаться своей предыдущей орбитой.

Портал "Комментарии" уже писал , что в сентябре 2026 года прогнозируют несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Самые заметные возмущения ожидаются в конце месяца, когда на Землю может накрыть магнитная буря уровня G1.