Сонце буде жорстко штормити у вересні: названо найбільш небезпечні дати

У вересні 2026 року прогнозують кілька періодів підвищеної геомагнітної активності. Найпомітніші збурення очікуються наприкінці місяця, коли Землю може накрити магнітна буря рівня G1.

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Перший неспокійний період прогнозується вже 4–5 вересня. Очікується слабка магнітна буря. У цей час деякі люди можуть скаржитися на втому, зниження працездатності або перепади настрою.

Наступний період підвищеної активності припаде на 10–12 вересня. За попереднім прогнозом, геомагнітні коливання можуть бути сильнішими. У ці дні варто уважніше ставитися до самопочуття та не планувати надмірних навантажень.

Найбільш неспокійними можуть стати 24–26 вересня. Саме на ці дати прогнозується найсильніша геомагнітна активність місяця — магнітна буря рівня G1.

Магнітні бурі виникають через процеси на Сонці. Потоки заряджених частинок, що досягають Землі після сонячних спалахів і корональних викидів маси, взаємодіють із магнітосферою та спричиняють її збурення.

Деякі люди в такі періоди повідомляють про головний біль, втому, слабкість, сонливість, порушення сну, дратівливість або дискомфорт у м'язах і суглобах. Водночас такі симптоми неспецифічні, а їхній прямий зв'язок із геомагнітними бурями науково однозначно не встановлений.

У неспокійні дні корисно дотримуватися звичного режиму сну, достатньо відпочивати, пити воду та уникати надмірних навантажень.

Важливо враховувати, що довгостроковий прогноз магнітних бур може змінюватися. Найточніше оцінити силу геомагнітного збурення можна ближче до конкретної дати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що новий робочий тиждень розпочнеться без сильних магнітних бур, однак геомагнітна обстановка 31 серпня залишатиметься дещо нестабільною. За прогнозом сервісу Meteoagent, після відносно спокійних вихідних активність магнітного поля Землі може тимчасово посилитися.