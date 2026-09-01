Солнце будет жестко штормить в сентябре: названы наиболее опасные даты

В сентябре 2026 прогнозируют несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Самые заметные возмущения ожидаются в конце месяца, когда на Землю может накрыть магнитная буря уровня G1.

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Первый неспокойный период прогнозируется уже 4-5 сентября. Ожидается слабая магнитная буря. В настоящее время некоторые люди могут жаловаться на усталость, снижение работоспособности или перепады настроения.

Следующий период повышенной активности придется на 10-12 сентября. По предварительному прогнозу, геомагнитные колебания могут быть сильнее. В эти дни следует внимательнее относиться к самочувствию и не планировать чрезмерные нагрузки.

Наиболее неспокойными могут стать 24-26 сентября. Именно на эти даты прогнозируется сильнейшая геомагнитная активность луны – магнитная буря уровня G1.

Магнитные бури возникают из-за процессов на Солнце. Потоки заряженных частиц, достигающих Земли после солнечных вспышек и корональных выбросов массы, взаимодействуют с магнитосферой и вызывают ее возмущение.

Некоторые люди в такие периоды сообщают о головной боли, усталости, слабости, сонливости, нарушениях сна, раздражительности или дискомфорте в мышцах и суставах. В то же время, такие симптомы неспецифичны, а их прямая связь с геомагнитными бурями научно однозначно не установлена.

В неспокойные дни полезно соблюдать привычный режим сна, достаточно отдыхать, пить воду и избегать чрезмерных нагрузок.

Важно учитывать, что долгосрочный прогноз магнитных бурь может изменяться. Точнее всего оценить силу геомагнитного возмущения можно ближе к конкретной дате.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что новая рабочая неделя начнется без сильных магнитных бурь, однако геомагнитная обстановка 31 августа будет оставаться несколько нестабильной. По прогнозу сервиса Meteoagent, после относительно спокойных выходных активность магнитного поля Земли может временно усилиться.