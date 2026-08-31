Чи буде магнітна буря в останній день літа: озвучено терміновий прогноз активності Сонця

Новий робочий тиждень розпочнеться без сильних магнітних бур, однак геомагнітна обстановка 31 серпня залишатиметься дещо нестабільною. За прогнозом сервісу Meteoagent, після відносно спокійних вихідних активність магнітного поля Землі може тимчасово посилитися.

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Упродовж вихідних суттєвих геомагнітних збурень не фіксувалося. Водночас наприкінці літа Кп-індекс, за прогнозами, здатний піднятися приблизно до позначки 4 або трохи вище. Такий рівень ще не вважається повноцінною сильною магнітною бурею, проте свідчить про підвищену активність магнітосфери.

Для більшості людей подібні коливання минають непомітно. Водночас деякі метеочутливі люди пов'язують періоди підвищеної геомагнітної активності з погіршенням самопочуття. Серед можливих скарг називають головний біль, слабкість, сонливість, швидку втомлюваність та запаморочення. Водночас такі симптоми можуть мати багато інших причин.

У найближчі дні прогноз виглядає сприятливішим. Якщо на Сонці не станеться потужних спалахів або нових викидів корональної маси в напрямку Землі, значних магнітних бур не очікується. Геомагнітна ситуація має поступово стабілізуватися.

Магнітними бурями називають сильні збурення магнітного поля Землі, які можуть виникати після потужних процесів на Сонці. Потоки заряджених частинок, досягаючи нашої планети, взаємодіють із її магнітосферою та спричиняють коливання геомагнітного поля.

Особливо потужні бурі можуть впливати на супутникові системи, радіозв'язок, навігацію та роботу окремих елементів енергетичної інфраструктури. Водночас прогнози космічної погоди можуть оперативно змінюватися залежно від нової сонячної активності.

Портал "Коментарі" вже писав, що у найближчі дні на Землі прогнозують підвищену геомагнітну активність. За даними Британської геологічної служби, збурення магнітного поля можуть тривати щонайменше до 30 серпня, а їхня інтенсивність у певні періоди здатна досягати рівня G2.