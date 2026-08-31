Будет ли магнитная буря в последний день лета: озвучен срочный прогноз активности Солнца

Новая рабочая неделя начнется без сильных магнитных бурь, однако геомагнитная обстановка 31 августа будет оставаться несколько нестабильной. По прогнозу сервиса Meteoagent, после относительно спокойных выходных активность магнитного поля Земли может временно усилиться.

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За исходные существенные геомагнитные возмущения не фиксировалось. В то же время, в конце лета Кп-индекс, по прогнозам, способен подняться примерно до отметки 4 или немного выше. Такой уровень еще не считается полноценной сильной магнитной бурей, однако свидетельствует о повышенной активности магнитосферы.

Для большинства людей подобные колебания проходят незаметно. В то же время, некоторые метеочувствительные люди связывают периоды повышенной геомагнитной активности с ухудшением самочувствия. Среди возможных жалоб называют головную боль, слабость, сонливость, быструю утомляемость и головокружение. В то же время, такие симптомы могут иметь много других причин.

В ближайшие дни прогноз выглядит более благоприятным. Если на Солнце не произойдет мощная вспышка или новые выбросы корональной массы в направлении Земли, значительных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная ситуация должна постепенно стабилизироваться.

Магнитными бурями называют сильнейшие возмущения магнитного поля Земли, которые могут возникать после мощных процессов на Солнце. Потоки заряженных частиц, достигая нашей планеты, взаимодействуют с ее магнитосферой и приводят к колебаниям геомагнитного поля.

Особенно мощные бури могут оказывать влияние на спутниковые системы, радиосвязь, навигацию и работу отдельных элементов энергетической инфраструктуры. В то же время, прогнозы космической погоды могут оперативно меняться в зависимости от новой солнечной активности.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие дни на Земле прогнозируют повышенную геомагнитную активность. По данным Британской геологической службы, возмущения магнитного поля могут продолжаться не менее 30 августа, а их интенсивность в определенные периоды способна достигать уровня G2.