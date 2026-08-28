Найближчими днями Земля опиниться під ударом низки штормів: названо вкрай небезпечні дати

У найближчі дні на Землі прогнозують підвищену геомагнітну активність. За даними Британської геологічної служби, збурення магнітного поля можуть тривати щонайменше до 30 серпня, а їхня інтенсивність у певні періоди здатна досягати рівня G2.

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Уже 28 серпня Земля має потрапити під вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру, що надходить із корональної діри на Сонці. Очікується, що спочатку це може спричинити слабку магнітну бурю рівня G1.

Однак протягом дня геомагнітна ситуація може погіршитися. Вчені прогнозують надходження до Землі щонайменше двох корональних викидів маси. У разі їхньої взаємодії з магнітосферою планети інтенсивність бурі може зрости до рівня G2, який класифікується як помірний.

Фахівці не виключають, що підвищена геомагнітна активність збережеться також 29 та 30 серпня. Таким чином, період збурень може розтягнутися щонайменше на три дні.

Бурі класу G2 здатні впливати передусім на технологічні системи. За такої активності можливі коливання в енергомережах, вплив на роботу супутників та радіозв'язку, а полярні сяйва можуть спостерігатися на нижчих широтах, ніж зазвичай.

Водночас популярні твердження про значний вплив магнітних бур на здоров'я людей слід сприймати обережно: переконливих наукових доказів прямого зв'язку геомагнітних коливань із головним болем, перепадами тиску чи іншими симптомами недостатньо.

Незалежно від космічної погоди медики радять дотримуватися звичного режиму сну, достатньо відпочивати та пити воду. Людям із хронічними захворюваннями не варто самостійно змінювати призначене лікування, а в разі суттєвого погіршення самопочуття краще звернутися до лікаря.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що геомагнітна ситуація на Землі найближчими днями різко погіршиться. Уже 27 серпня сонячна активність залишається підвищеною, однак головний удар прогнозують на 28–29 серпня, коли магнітна буря може посилитися до рівня G2.