В ближайшие дни Земля окажется под ударом ряда штормов: названы крайне опасные даты

В ближайшие дни на Земле прогнозируется повышенная геомагнитная активность. По данным Британской геологической службы, возмущения магнитного поля могут продолжаться не менее 30 августа, а их интенсивность в определенные периоды способна достигать уровня G2.

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Уже 28 августа Земля должна попасть под влияние скоростного потока солнечного ветра, поступающего из корональной дыры на Солнце. Ожидается, что сначала это может привести к слабой магнитной буре уровня G1.

Однако в течение дня геомагнитная ситуация может усугубиться. Ученые прогнозируют поступление на Землю не менее двух корональных выбросов массы. В случае взаимодействия с магнитосферой планеты интенсивность бури может возрасти до уровня G2, который классифицируется как умеренный.

Специалисты не исключают, что повышенная геомагнитная активность также сохранится 29 и 30 августа. Таким образом, период возмущений может растянуться не менее чем на три дня.

Бурые класса G2 способны воздействовать прежде всего на технологические системы. При такой активности возможны колебания в энергосетях, влияние на работу спутников и радиосвязи, а полярные сияния могут наблюдаться на более низких широтах, чем обычно.

В то же время популярные утверждения о значительном влиянии магнитных бурь на здоровье людей следует воспринимать осторожно: убедительных научных доказательств прямой связи геомагнитных колебаний с головными болями, перепадами давления или другими симптомами недостаточно.

Независимо от космической погоды медики советуют соблюдать привычный режим сна, достаточно отдыхать и пить воду. Людям с хроническими заболеваниями не следует самостоятельно менять назначенное лечение, а в случае существенного ухудшения самочувствия лучше обратиться к врачу.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что геомагнитная ситуация на Земле в ближайшие дни резко ухудшится. Уже 27 августа солнечная активность остается повышенной, однако главный удар прогнозируется на 28–29 августа, когда магнитная буря может усилиться до уровня G2.