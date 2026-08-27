Геомагнітний шторм стане зовсім нестерпним: озвучено застереження про потужну магнітну бурю

Геомагнітна ситуація на Землі найближчими днями різко погіршиться. Уже 27 серпня сонячна активність залишається підвищеною, однак головний удар прогнозують на 28–29 серпня, коли магнітна буря може посилитися до рівня G2.

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За даними сервісу Meteoagent, 27 серпня К-індекс становить близько 4,3, що відповідає середньому рівню геомагнітних коливань. Водночас сонячний спалах оцінюється на рівні C5. Однак уже протягом наступних двох діб показники можуть зрости значно сильніше.

Попередньо, 28 та 29 серпня К-індекс може піднятися приблизно до 5,7. Це означає перехід до червоного рівня та розвиток помірного геомагнітного шторму.

Прогноз Британської геологічної служби також вказує на нестабільну космічну погоду у період із 27 до 29 серпня. Спочатку очікуються збурення рівня G1, однак згодом геомагнітна активність може посилитися до G2.

Поки що точний час завершення бурі невідомий. Прогнози космічної погоди можуть уточнюватися залежно від швидкості та напрямку потоків сонячної плазми, які досягають Землі.

Під час таких періодів деякі люди повідомляють про головний біль, слабкість, сонливість, запаморочення або коливання артеріального тиску. Водночас наукові дані не підтверджують, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють такі симптоми у більшості людей.

Фахівці радять у дні підвищеного навантаження насамперед дотримуватися звичайного здорового режиму: достатньо спати, пити воду, не зловживати алкоголем і кофеїном, більше перебувати на свіжому повітрі. Якщо ж самопочуття різко погіршується, не варто пояснювати все лише магнітною бурею — краще звернутися до лікаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що на Сонці за останню добу зафіксували одразу чотири спалахи середнього класу M. Джерелом потужної активності стала область на видимому із Землі боці світила. Водночас уже найближчими днями геомагнітна обстановка може погіршитися — 27–28 серпня прогнозують магнітну бурю.