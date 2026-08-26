Сонце не може оговтатися після страшних спалахів: названо дати небезпечних магнітних бур

На Сонці за останню добу зафіксували одразу чотири спалахи середнього класу M. Джерелом потужної активності стала область на видимому із Землі боці світила. Водночас уже найближчими днями геомагнітна обстановка може погіршитися — 27–28 серпня прогнозують магнітну бурю. Як повідомляє Британська геологічна служба, після чотирьох сонячних спалахів не було зафіксовано спрямованих до Землі викидів корональної маси. Це означає, що безпосередньо ці спалахи, за поточними прогнозами, не повинні спровокувати сильний геомагнітний шторм.

Фото: з відкритих джерел

Однак джерелом збурень стане інше явище. До Землі вже прямує потік швидкого сонячного вітру з корональної діри. Саме його вплив може розхитати магнітне поле планети.

26 серпня геомагнітна ситуація, за прогнозом, залишатиметься переважно спокійною. Водночас можливі короткочасні періоди підвищеної активності.

Уже 27 серпня ситуація може помітно змінитися. Очікується посилення геомагнітних збурень через вплив швидкого сонячного вітру. Прогнозується магнітна буря слабкої інтенсивності.

28 серпня нестабільність може зберегтися та навіть посилитися. Геомагнітна активність здатна досягати рівня G1, який класифікується як слабка магнітна буря.

Водночас прогнози космічної погоди можуть уточнюватися залежно від швидкості та параметрів сонячного вітру. Тому фактична інтенсивність збурень стане зрозумілішою ближче до моменту їхнього приходу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Після кількох спокійних днів геомагнітна ситуація на Землі знову може погіршитися. Уже наприкінці 26 серпня очікується слабка магнітна буря, яка, за попередніми прогнозами, триватиме і 27 серпня. Про це попереджають фахівці Британської геологічної служби.