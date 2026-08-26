Солнце не может прийти в себя после страшных вспышек: названо дать опасных магнитных бурь

На Солнце за последние сутки зафиксировали сразу четыре вспышки среднего класса M. Источником мощной активности стала область на видимой с Земли стороне светила. В то же время, уже в ближайшие дни геомагнитная обстановка может ухудшиться — 27–28 августа прогнозируют магнитную бурю. Как сообщает Британская геологическая служба, после четырех солнечных вспышек не было зафиксировано направленных на Землю выбросов корональной массы. Это означает, что эти вспышки, по текущим прогнозам, не должны спровоцировать сильный геомагнитный шторм.

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Однако источником возмущений станет другое явление. К Земле уже идет поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Именно его влияние может расшатать магнитное поле планеты.

26 августа геомагнитная ситуация, по прогнозу, будет оставаться преимущественно спокойной. В то же время возможны кратковременные периоды повышенной активности.

Уже 27 августа ситуация может заметно поменяться. Ожидается усиление геомагнитных возмущений из-за влияния быстрого солнечного ветра. Прогнозируется магнитная буря слабой интенсивности.

28 августа нестабильность может сохраниться и даже усугубиться. Геомагнитная активность способна достигать уровня G1, который классифицируется как слабая магнитная буря.

В то же время, прогнозы космической погоды могут уточняться в зависимости от скорости и параметров солнечного ветра. Поэтому фактическая интенсивность возмущений станет яснее ближе к моменту их прихода.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что после нескольких спокойных дней геомагнитная ситуация на Земле снова может ухудшиться. Уже в конце 26 августа ожидается слабая магнитная буря, которая, по предварительным прогнозам, продлится и 27 августа. Об этом предупреждают специалисты Британской геологической службы.