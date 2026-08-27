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Геомагнитный шторм станет совсем невыносимым: озвучена оговорка о мощной магнитной буре

Геомагнитная активность резко возрастет 28-29 августа: К-индекс может приблизиться к 5,7, а буря - усилиться до уровня G2

27 августа 2026, 08:40
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Клименко Елена

Геомагнитная ситуация на Земле в ближайшие дни резко ухудшится. Уже 27 августа солнечная активность остается повышенной, однако главный удар прогнозируется на 28–29 августа, когда магнитная буря может усилиться до уровня G2.

Геомагнитный шторм станет совсем невыносимым: озвучена оговорка о мощной магнитной буре

Фото: из открытых источников

По данным сервиса Meteoagent, 27 августа К-индекс составляет около 4,3, что соответствует среднему уровню геомагнитных колебаний. В то же время солнечная вспышка оценивается на уровне C5. Однако уже в течение двух суток показатели могут возрасти значительно сильнее.

Предварительно, 28 и 29 августа индекс может подняться примерно до 5,7. Это означает переход к красному уровню и развитие умеренного геомагнитного шторма.

Прогноз Британской геологической службы также указывает на нестабильную космическую погоду в период с 27 по 29 августа. Сначала ожидаются возмущения уровня G1, однако впоследствии геомагнитная активность может усилиться до G2.

Пока точное время завершения бури неизвестно. Прогнозы космической погоды могут уточняться в зависимости от скорости и направления потоков солнечной плазмы, достигающих Земли.

Во время таких периодов некоторые люди сообщают о головной боли, слабости, сонливости, головокружении или колебаниях артериального давления. В то же время, научные данные не подтверждают, что магнитные бури непосредственно вызывают такие симптомы у большинства людей.

Специалисты советуют в дни повышенной нагрузки прежде всего соблюдать обычный здоровый режим: достаточно спать, пить воду, не злоупотреблять алкоголем и кофеином, больше находиться на свежем воздухе. Если же самочувствие резко ухудшается, не стоит объяснять все лишь магнитной бурей – лучше обратиться к врачу.

Портал "Комментарии" уже писал, что на Солнце за последние сутки зафиксировали сразу четыре вспышки среднего класса M. Источником мощной активности стала область на видимой с Земли стороне светила. В то же время, уже в ближайшие дни геомагнитная обстановка может ухудшиться — 27–28 августа прогнозируют магнитную бурю.



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