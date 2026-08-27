Геомагнитный шторм станет совсем невыносимым: озвучена оговорка о мощной магнитной буре

Геомагнитная ситуация на Земле в ближайшие дни резко ухудшится. Уже 27 августа солнечная активность остается повышенной, однако главный удар прогнозируется на 28–29 августа, когда магнитная буря может усилиться до уровня G2.

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По данным сервиса Meteoagent, 27 августа К-индекс составляет около 4,3, что соответствует среднему уровню геомагнитных колебаний. В то же время солнечная вспышка оценивается на уровне C5. Однако уже в течение двух суток показатели могут возрасти значительно сильнее.

Предварительно, 28 и 29 августа индекс может подняться примерно до 5,7. Это означает переход к красному уровню и развитие умеренного геомагнитного шторма.

Прогноз Британской геологической службы также указывает на нестабильную космическую погоду в период с 27 по 29 августа. Сначала ожидаются возмущения уровня G1, однако впоследствии геомагнитная активность может усилиться до G2.

Пока точное время завершения бури неизвестно. Прогнозы космической погоды могут уточняться в зависимости от скорости и направления потоков солнечной плазмы, достигающих Земли.

Во время таких периодов некоторые люди сообщают о головной боли, слабости, сонливости, головокружении или колебаниях артериального давления. В то же время, научные данные не подтверждают, что магнитные бури непосредственно вызывают такие симптомы у большинства людей.

Специалисты советуют в дни повышенной нагрузки прежде всего соблюдать обычный здоровый режим: достаточно спать, пить воду, не злоупотреблять алкоголем и кофеином, больше находиться на свежем воздухе. Если же самочувствие резко ухудшается, не стоит объяснять все лишь магнитной бурей – лучше обратиться к врачу.

Портал "Комментарии" уже писал, что на Солнце за последние сутки зафиксировали сразу четыре вспышки среднего класса M. Источником мощной активности стала область на видимой с Земли стороне светила. В то же время, уже в ближайшие дни геомагнитная обстановка может ухудшиться — 27–28 августа прогнозируют магнитную бурю.