Медведєв вибухнув новими погрозами: владі Києва прогнозує “жахливий” кінець

У Росії знову взялися за погрози на адресу української влади.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зустрівся з військовими та почав сипати черговими погрозами на адресу влади України. За його словами, доля Муссоліні та Гітлера — показовий приклад для нинішньої влади у Києві, заявив Медведєв, пишуть російські ЗМІ.

“Як і тих, хто був згодом відданий суду, засуджений, а в багатьох випадках страчений Радянським Союзом”, — зазначив він.

Для частини нинішніх керівників України, як переконаний Медведєв, продовження військових дій – це продовження їхнього власного життя.

“А якщо військові дії закінчаться, то в кращому разі їм вдасться втекти до Європи. А в гіршому випадку свої ж і повісять прямо на Майдані десь”, — зауважив він.

За його словами, Росія, за домовленістю, не розголошує результати поточних переговорів щодо України.

“РФ на переговорах озвучила свою позицію, у тому числі з територіального питання та параметрів демілітаризації України”, — зазначив він.

Також, на його переконання, Києву поступово приходить "якесь усвідомлення, в якій вони ситуації".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Анна Скороход перед мирними переговорами попередила про наміри РФ затягнути або взагалі зірвати перемовини, але не своїми руками.

За її словами, повернення російського перемовника Мединського створило прецедент "недоговороздатної України", яка начебто знову зриває перемовний процес. На переконання нардепки цей трюк потрібен РФ для того, щоб це побачили США і врешті-решт поступово виходили з перемовного процесу разом з гарантіями, які вони обіцяли надати.



