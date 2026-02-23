В России снова взялись за угрозы в адрес украинских властей.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с военными и начал сыпать очередными угрозами в адрес властей Украины. По его словам, судьба Муссолини и Гитлера – показательный пример для нынешней власти в Киеве, заявил Медведев, пишут российские СМИ.

"Как и тех, кто впоследствии был отдан суду, осужден, а во многих случаях казнен Советским Союзом", — отметил он.

Для части нынешних руководителей Украины, как уверен Медведев, продолжение военных действий – это продолжение их собственной жизни.

"А если военные действия закончатся, то в лучшем случае им удастся бежать в Европу. А в худшем случае свои же и повесят прямо на Майдане", — заметил он.

По его словам, Россия, по договоренности, не разглашает результаты текущих переговоров по Украине.

"РФ на переговорах озвучила свою позицию, в том числе по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации Украины", — отметил он.

Также, по его убеждению, Киеву постепенно приходит "какое-то осознание, в какой они ситуации".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Анна Скороход перед мирными переговорами предупредила о намерениях РФ затянуть или вообще сорвать переговоры, но не своими руками.

По ее словам, возвращение российского переговорщика Мединского создало прецедент "недоговороспособной Украины", которая вроде бы снова срывает переговорный процесс. По убеждению нардепки, этот трюк нужен РФ для того, чтобы это увидели США и в конце концов постепенно выходили из переговорного процесса вместе с гарантиями, которые они обещали предоставить.



