Медведєв поставив крапку у питанні загальної мобілізації в РФ: до чого готуватися росіянам

Росія зазнає значних втрат у війні проти України. За словами президента України Володимира Зеленського, РФ втрачає “просто страшну кількість людей – 30-35 тисяч людей на місяць”. Президент зазначив, що Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти й точно не встигає навчати своїх людей. За його словами, наразі РФ уникає широкої мобілізації, обмежуючись залученням солдатів на контрактній основі з великими грошовими винагородами.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на питання російських журналістів, чи планується оголошення загальної мобілізації. За його словами, завжди існують якість чутки, пише видання “РИА-новости”.

“Але зараз немає жодної необхідності оголошувати нову хвилю мобілізації. Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в об'єднаному угрупуванні військ під час спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань”, — заявив Медведєв.

За його словами, Росія добиватиметься цілей СВО військовими засобами.

Також він повідомив, що понад 80 тисяч осіб уклали контракт про проходження військової служби з початку 2026 року.

