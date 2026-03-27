logo_ukra

BTC/USD

66364

ETH/USD

1999.76

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Медведєв поставив крапку у питанні загальної мобілізації в РФ: до чого готуватися росіянам
commentss НОВИНИ Всі новини

Медведєв поставив крапку у питанні загальної мобілізації в РФ: до чого готуватися росіянам

Заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв прокоментував ситуацію з мобілізацією в Росії

27 березня 2026, 18:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія зазнає значних втрат у війні проти України. За словами президента України Володимира Зеленського,  РФ втрачає “просто страшну кількість людей – 30-35 тисяч людей на місяць”. Президент зазначив, що Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти й точно не встигає навчати своїх людей. За його словами, наразі РФ уникає широкої мобілізації, обмежуючись залученням солдатів на контрактній основі з великими грошовими винагородами.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів на питання російських журналістів, чи планується оголошення загальної мобілізації. За його словами, завжди існують якість чутки, пише видання “РИА-новости”. 

“Але зараз немає жодної необхідності оголошувати нову хвилю мобілізації. Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в об'єднаному угрупуванні військ під час спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань”, — заявив Медведєв. 

За його словами, Росія добиватиметься цілей СВО військовими засобами.

Також він повідомив, що понад 80 тисяч осіб уклали контракт про проходження військової служби з початку 2026 року.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кредит ЄС Україні на 90 млрд євро не дає спокою російським посадовцям. Медведєв у притаманному йому стилі прокоментував допомогу Україні. Заявив, що президент України Володимир Зеленський “сподівається продовжити своє існування, всупереч законам біології, добра і зла”. За його словами, розрахунок простий — вибори, перемога над англійським військовопідданим — єдиний шанс залишитися живим.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/rian_ru/335933
Теги:

Новини

Всі новини