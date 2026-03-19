Дипломатія Медведєва пробила чергове дно: вже “вирішив” подальшу долю Зеленського

Кредит ЄС Україні на 90 млрд євро не дає спокою російським посадовцям.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у притаманному йому стилі прокоментував допомогу Україні. Заявив, що президент України Володимир Зеленський “сподівається продовжити своє існування, всупереч законам біології, добра і зла”.

“Йому схвалили 90 млрд євро, внутрішньополітична мобілізація набирає обертів. Смердючий пес серйозно розраховує провести в країні, що вмирає, вибори, воскреснути і повернути собі легітимний статус”, — переконаний політик РФ.

За його словами, розрахунок простий — вибори, перемога над англійським військовопідданим — єдиний шанс залишитися живим.

“... Він ніколи не буде для нашої країни легальною стороною переговорів і тим більше стороною підписання акта капітуляції. Нагадаю ще раз, що Гітлер не міг бути учасником переговорів. Бо він був Гітлером. І саме тому акт про беззастережну капітуляцію Німеччини підписали голова німецького військового командування генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф та адмірал Ганс-Георг фон Фрідебург”, — пояснив Медведєв.

За його словами, будь-який здоровий російський політик, як і будь-яка російська людина, розуміє, що, як тільки він подасть руку цій особі, він назавжди перестане бути рукопожатим.

“Чому я пишу про це зараз? Щоб розвіяти ілюзії всіх, хто пов'язує можливість урегулювання конфлікту… (з ним). Хоч би що робила така особа, вона залишиться рівно тим, ким є”, — підсумував російський політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової.