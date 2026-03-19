Дипломатия Медведева пробила очередное дно: уже "решил" дальнейшую судьбу Зеленского

Кредит ЕС Украине на 90 млрд евро не дает покоя российским чиновникам.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в присущем ему стиле прокомментировал помощь Украине. Заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "надеется продолжить свое существование, вопреки законам биологии, добра и зла".

"Ему одобрили 90 млрд евро, внутриполитическая мобилизация набирает обороты. Вонючий пес серьезно рассчитывает провести в умирающей стране выборы, воскреснуть и вернуть себе легитимный статус", — убежден политик РФ.

По его словам, расчет прост – выборы, победа над английским военноподданным – единственный шанс остаться живым.

"...Он никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и тем более стороной подписания акта капитуляции. Напомню еще раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером. Именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург”, — пояснил Медведев.

По его словам, любой здоровый российский политик, как и любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этому лицу, он навсегда перестанет быть рукопожатым.

"Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта… (с ним). Что бы ни делало такое лицо, оно останется ровно тем, кем есть", — подытожил российский политик.

