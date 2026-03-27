RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Война с Россией Медведев поставил точку в вопросе всеобщей мобилизации в РФ: к чему готовиться россиянам
Медведев поставил точку в вопросе всеобщей мобилизации в РФ: к чему готовиться россиянам

Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев прокомментировал ситуацию с мобилизацией в России

27 марта 2026, 18:26
Кречмаровская Наталия

Россия несет значительные потери в войне против Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ теряет "просто страшное количество людей — 30-35 тысяч человек в месяц". Президент отметил, что Россия не успевает мобилизовать, подписывать контракты и точно не успевает учить своих людей. По его словам, в настоящее время РФ избегает широкой мобилизации, ограничиваясь привлечением солдат на контрактной основе с крупными денежными вознаграждениями.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопросы российских журналистов, планируется ли объявление общей мобилизации. По его словам, всегда существуют какие-то слухи, пишет издание “РИА-новости”.

"Но сейчас нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Заключивших договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в объединенной группировке войск во время специальной военной операции вполне достаточно для выполнения всех боевых задач", — заявил Медведев.

По его словам, Россия будет добиваться целей СВО военными средствами.

Также он сообщил, что более 80 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы с начала 2026 года.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что кредит ЕС Украине на 90 млрд евро не дает покоя российским чиновникам. Медведев в присущем ему стиле прокомментировал помощь Украине. Заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "надеется продолжить свое существование, вопреки законам биологии, добра и зла". По его словам, расчет прост – выборы, победа над английским военноподданным – единственный шанс остаться живым.



Источник: https://t.me/rian_ru/335933
