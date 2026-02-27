Медалі за «Красноармійськ та Димитров»: загарбники радіють окупації України

Ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін підписав закон про заснування медалі "За визволення Красноармійська та Димитрова" (радянські назви українських міст Покровськ та Мирноград). Попри заяви окупантів про повний контроль над населеними пунктами, реальна ситуація на фронті свідчить про зворотне.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Сьогодні підписав закон про заснування державної нагороди Донецької Народної Республіки — медалі "За визволення Красноармійська та Димитрова"", — заявив Пушилін, стверджуючи, що ці міста нібито були захоплені ще у грудні 2025 року.

Згідно з описом, на реверсі медалі навіть викарбувані дати "визволення" — 1 та 27 грудня. Окупанти планують нагороджувати цією відзнакою військових, організаторів операцій та саперів, додаючи, що "кожен військовослужбовець зробив свій внесок у наближення Перемоги".

Проте станом на початок 2026 року офіційні дані та звіти з передової спростовують заяви загарбників. Покровськ залишається ареною надзвичайно запеклих боїв. Українські Сили оборони продовжують утримувати північну частину міста та контролюють ключові логістичні коридори.

Хоча російські війська проводять штурмові дії на півдні, а частина Покровсько-Мирноградської агломерації перебуває у "сірій зоні", міста офіційно перебувають під контролем України. Таким чином, запровадження нової "нагороди" є черговим елементом російської пропаганди, спрямованим на створення ілюзії військового успіху, якого ворог не досяг у реальності.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська, ймовірно, повністю захопили Покровськ, проте не змогли розвинути успіху і просунутися далі. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зазначають, що з 28 січня 2026 року не фіксували присутності українських сил у місті, що вказує на його остаточний перехід під контроль РФ останніми тижнями. Кампанія із захоплення Покровська, де до війни проживали близько 60 тисяч осіб, тривала майже два роки. Наступ почався після взяття Авдіївки у лютому 2024-го, а вже навесні російські війська перейшли до лобових штурмів.

Незважаючи на заяви Міноборони РФ та начальника Генштабу Валерія Герасимова про "ключове значення" міста для захоплення всієї Донецької області, стратегічного прориву не сталося. Президент Володимир Путін стверджував, що Покровськ "відкрив" нові напрями наступу, проте російські сили не змогли суттєво просунутися ні на захід, ні на північний захід. Навіть сусіднє село Гришине, розташоване лише за два кілометри, досі не взято.