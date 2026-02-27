Медали за «Красноармейск и Димитров»: захватчики радуются оккупации Украины

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова" (советские названия украинских городов Покровск и Мирноград). Несмотря на заявления оккупантов о полном контроле над населенными пунктами, реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сегодня подписал закон об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики — медали "За освобождение Красноармейска и Димитрова"", — заявил Пушилин, утверждая, что эти города якобы были захвачены еще в декабре 2025 года.

Согласно описанию, на реверсе медали даже отчеканены даты "освобождения" – 1 и 27 декабря. Оккупанты планируют награждать этим отличием военных, организаторов операций и саперов, добавляя, что "каждый военнослужащий внес свой вклад в приближение Победы".

Однако по состоянию на начало 2026 года официальные данные и отчеты по передовой опровергают заявления захватчиков. Покровск остается ареной чрезвычайно ожесточенных боев. Украинские силы обороны продолжают удерживать северную часть города и контролируют ключевые логистические коридоры.

Хотя российские войска проводят штурмовые действия на юге, а часть Покровско-Мирноградской агломерации находится в серой зоне, города официально находятся под контролем Украины. Таким образом, введение новой награды является очередным элементом российской пропаганды, направленным на создание иллюзии военного успеха, которого враг не достиг в реальности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска, вероятно, полностью захватили Покровск, однако не смогли развить успех и продвинуться дальше. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что с 28 января 2026 г. не фиксировали присутствия украинских сил в городе, что указывает на его окончательный переход под контроль РФ в последние недели. Кампания по захвату Покровска, где до войны проживало около 60 тысяч человек, длилась почти два года. Наступление началось после взятия Авдеевки в феврале 2024 года, а уже весной российские войска перешли к лобовым штурмам.

Несмотря на заявления Минобороны РФ и начальника Генштаба Валерия Герасимова о "ключевом значении" города для захвата всей Донецкой области, стратегического прорыва не произошло. Президент Владимир Путин утверждал, что Покровск "открыл" новые направления наступления, однако российские силы не смогли существенно продвинуться ни на запад, ни на северо-запад. Даже соседнее село Гришино, расположенное всего в двух километрах, до сих пор не взято.